Друг путіністки Нетребко програв справу проти українських активістів у Німеччині

У Німеччині завершився судовий процес, у якому українські активісти домоглися заборони на поширення неправдивих тверджень з боку диригента Міхаеля Гюттлера – публічного прихильника російської оперної співачки Анни Нетребко.

Про перемогу в справі повідомила учасниця протестного руху No Netrebko Катерина Плаксій, яка стала відповідачкою в одному з позовів.

Українці проти друга Нетребко – що відомо

У 2023 році українська громада в Німеччині виступила проти гастролей путіністки Анни Нетребко, яка фінансувала бойовиків “ДНР”. Одним з опонентів активістів став Міхаель Гюттлер – німецький диригент із тривалими професійними контактами в Росії. Він 13 років працював у Маріїнському театрі, де був асистентом наближеного до Кремля диригента Валерія Гергієва.

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Після першої ж акції активістів Гюттлер разом із дружиною, керівницею російського культурного центру, подав серію цивільних позовів проти українців. Усі вони стосувалися коментарів у соцмережах і публічних заяв. Катерина Плаксій стала четвертою, кого залучили до суду через її допис у Facebook.

Хоча спершу суд задовольнив позов диригента, українці оскаржили рішення. Друга ухвала була вже на користь активістів. Гюттлеру заборонили поширювати неправдиві твердження під загрозою штрафних санкцій.

– Це, можливо, перший випадок в Німеччині, коли українським активістам вдалося через суд відстояти свої честь та гідність і добитися заборони на неправдиві висловлювання з боку німця, ще й відомого та заможного німця, який відкрито, зокрема в німецькій пресі, адвокатує путіністку Нетребко, “велику російську культуру”, а також розповсюджує російську пропаганду, – прокоментувала рішення суду Катерина.

За словами Плаксій, Міхаель Гюттлер нині намагається подати ті ж самі претензії, але в іншій юридичній формі. Також триває ще один процес, пов’язаний з іншими його публічними висловлюваннями.

Тим часом 15 травня активісти провели чергову акцію протесту під час концерту Нетребко в Берлінській опері. А вже в червні готуються виступити проти її концерту в Регенсбурзі.

Фото: Дмитро Пивоваров, Анна Нетребко

Джерело : Суспільне

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