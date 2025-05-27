Кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону: НВО раскрыл самую главную интригу
Телеканал HBO официально представил актеров, которые исполнят роли Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли в новом сериале Гарри Поттер.
Кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону в сериале от HBO
На странице HBO Max раскрыли самую главную интригу, показав юных актеров, прошедших кастинг и теперь воплотят образы новой золотой троицы Хогвартса.
— Мы рады сообщить, что Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут присоединяются к сериалу HBO Harry Potter, чтобы воплотить роли Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли, — говорится в официальном анонсе компании.
Это первые утвержденные исполнители трех главных ролей. Напомним, кастинг проходил в открытом формате, участие в нем приняли более 30 тыс. претендентов. Съемки стартуют уже этим летом. Премьера ожидается в 2026 году.
Ранее HBO также подтвердил актерский состав взрослых персонажей: Джон Литгоу сыграет Дамблдора, Джанет Мактир — Минерву Макгонегелл, Паапа Эссиеду — Северуса Снейпа, а Ник Фрост — Хагрида.
Проект позиционируют как полную и подробную адаптацию книжной серии Джоан Роулинг, которая также является исполнительным продюсером шоу. К слову, писательница также распространила фото нового звездного каста на своей странице, но закрыла комментарии. Ранее фанаты очень сильно критиковали выбор актера на роль профессора зельеварения Северуса Снейпа.