Хто зіграє Гаррі, Рона та Герміону: НВО розкрив найголовнішу інтригу

Телеканал HBO офіційно представив акторів, які виконають ролі Гаррі Поттера, Герміони Ґрейнджер і Рона Візлі у новому серіалі Гаррі Поттер.

Хто зіграє Гаррі, Рона та Герміону в серіалі від HBO

На сторінці HBO Max розкрили найголовнішу інтригу, показавши юних акторів, що пройшли кастинг і тепер втілять образи нової золотої трійці Гоґвортсу.

– Ми раді повідомити, що Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон та Аластер Стаут приєднуються до серіалу HBO Harry Potter, щоб втілити ролі Гаррі Поттера, Герміони Ґрейнджер і Рона Візлі, – зазначено в офіційному анонсі компанії.

Це перші затверджені виконавці трьох головних ролей. Нагадаємо, кастинг проходив у відкритому форматі, участь у ньому взяли понад 30 тис. претендентів. Зйомки стартують уже цього літа. Прем’єра очікується у 2026 році.

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Раніше HBO також підтвердив акторський склад дорослих персонажів: Джон Літґоу зіграє Дамблдора, Джанет Мактір — Мінерву Макґонеґелл, Паапі Ессієду — Северуса Снейпа, а Нік Фрост — Геґріда.

Проєкт позиціюють як повну й детальну адаптацію книжкової серії Джоан Роулінг, яка також є виконавчою продюсеркою шоу. До слова, письменниця також поширила фото нового зіркового касту на своїй сторінці, але закрила коментарі. Раніше фанати дуже сильно критикували вибір актора на роль професора зіллєваріння Северуса Снейпа.

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