София Ротару вышла на связь: артистка поздравила внучку с 24-летием

София Ротару впервые за долгое время вышла на связь в сети. Артистка поздравила свою внучку с днем рождения. Сегодня, 20 мая, Соне Евдокименко исполнилось 24 года.

Как Ротару поздравила внучку с 24-летием

В сториз в Instagram певица опубликовала черно-белое архивное фото Сони и добавила стикер с надписью: С днем рождения.

К поздравлениям присоединились родители 24-летней Сони — Руслан и Светлана Евдокименко, а также брат девушки — Анатолий. Родные поделились совместными фото с именинницей, к которым добавили искренние пожелания.

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— Доченька, с днем рождения! Пусть с тобой навсегда остаются доброта, ум, красота и благородный юности блеск. В глазах пусть сияет радости гордый огонь, — обратилась к дочери Светлана Евдокименко.

Отметим, что Соня Евдокименко живет за границей и строит там карьеру модели и инфлюенсера. Также девушка открыла собственный бизнес — линию косметических средств для ухода за лицом и шеей.

Недавно младшая сестра Софии Ротару рассказала, где сейчас находится артистка и как она относится к полномасштабной войне в Украине. По словам Аурики, певица пока не планирует возвращаться на сцену.

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