Софія Ротару вийшла на зв’язок: артистка привітала онуку із 24-річчям

Софія Ротару вперше за довгий час вийшла на зв’язок у мережі. Артистка привітала свою онучку з днем народження. Сьогодні, 20 травня, Соні Євдокименко виповнилося 24 роки.

Як Ротару привітала онуку з 24-річчям

У сториз в Instagram співачка опублікувала чорно-біле архівне фото Соні та додата стикер з написом: З днем народження.

До привітань долучилися батьки 24-річної Соні – Руслан та Світлана Євдокименки, а також брат дівчини – Анатолій. Рідні поділилися спільними фото з іменинницею, до яких додали щирі побажання.

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– Донечко, з днем народження! Нехай з тобою назавжди лишаються доброта, розум, краса і благородний юності блиск. В очах нехай сяє радощів гордий вогонь, – звернулася до доньки Світлана Євдокименко.

Зазначимо, що Соня Євдокименко живе за кордоном і будує там кар’єру моделі та інфлюенсерки. Також дівчина відкрила власний бізнес – лінію косметичних засобів для догляду за обличчям і шиєю.

Нещодавно молодша сестра Софії Ротару розповіла, де зараз перебуває артистка та як вона ставиться до повномасштабної війни в Україні. За словами Ауріки, співачка поки не планує повертатися на сцену.

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