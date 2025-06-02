Камалия на скорости упала с лошади: момент попал на видео

Камалия, которая уже много лет занимается верховой ездой, упала с лошади во время прыжка. Видео инцидента певица поделилась в Instagram.

Камалия показала, как упала с лошади — видео

Артистка вместе с дочками-близняшками сейчас находится в итальянском городе Сполето. Они прилетели туда на тренировки по конному спорту, пока у девочек каникулы.

По словам Камалии, дочери уже давно уговаривали ее начать выполнять прыжки через барьер. Поэтому певица решила попробовать. Первые два дня тренировок прошли удачно, а на третий Камалия серьезно упала.

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— Девочки уже давно подговаривали меня попробовать себя в прыжках. Мол, хватит уже той выездки, время летать над барьерами! А в Сполето почти все лошади именно для шоу-джампинга, тренеров по выездке нет. Так что думаю: была не была! Первый день — идеально, второй — еще лучше. А вот на третий день… Если суждено упасть — упадешь, — подписала ролик артистка.

На видео можно увидеть, как лошадь выполняет прыжок, а Камалия вылетает из седла и падает. О своем состоянии певица не рассказала, поэтому, вероятно, все обошлось без травм.

В комментариях Камалию предостерегли, чтобы она больше не садилась на лошадь, потому что это очень опасно. В ответ артистка отметила, что уже давно занимается конным спортом, а падения во время тренировок — это абсолютно нормально.

— Такое бывает на тренировках, упала, встала, села снова в седло и поехала дальше. Я по привычке сидела в седле как на выездковой посадке, поэтому и упала, — пояснила Камалия в комментариях.

Фото: Камалия

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