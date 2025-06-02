Камалія на швидкості впала з коня: момент потрапив на відео

Камалія, яка вже багато років займається верховою їздою, впала з коня під час стрибка. Відео інциденту співачка поділилася в Instagram.

Камалія показала, як впала з коня – відео

Артистка разом із доньками-близнючками наразі перебуває в італійському місті Сполето. Вони прилетіли туди на тренування з кінного спорту, поки у дівчаток канікули.

За словами Камалії, доньки вже давно вмовляли її почати виконувати стрибки через бар’єр. Тож співачка вирішила спробувати. Перші два дні тренувань пройшли вдало, а на третій Камалія впала.

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– Дівчата вже давно підмовляли мене спробувати себе у стрибках. Мовляв, досить вже тієї виїздки, час літати над бар’єрами! А в Сполето майже всі коні саме для шоу-джампінгу, тренерів з виїздки немає. Тож думаю: була не була! Перший день – ідеально, другий – ще краще. А ось на третій день… Якщо судилося впасти – впадеш, – підписала ролик артистка.

На відео можна побачити, як кінь виконує стрибок, а Камалія вилітає з сідла і падає. Про свій стан співачка не розповіла, тож, ймовірно, все обійшлося без травм.

У коментарях Камалію застерегли, щоб вона більше не сідала на коня, бо це дуже небезпечно. У відповідь артистка наголосила, що вже давно займається кінним спортом, а падіння під час тренувань – це абсолютно нормально.

– Таке буває на тренуваннях, впала, встала, сіла знову в сідло і поїхала далі. Я за звичкою сиділа у сідлі як на виїздковій посадці, тому і впала, – пояснила Камалія у коментарях.

Фото: Камалія

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