Ріанна оголосила про третю вагітність на червоному хіднику Met Gala 2025

Співачка Ріанна та репер A$AP Rocky готуються стати батьками втретє. Пара з’явилася на червоній доріжці Met Gala 2025, і саме там співачка продемонструвала округлий живіт, підтвердивши новину про поповнення в родині.

Втретє вагітна Ріанна на Met Gala 2025

37-річна виконавиця хіта Diamonds обрала для виходу на червону доріжку ефектний образ від Marc Jacobs – короткий піджак, вовняний корсет і асиметричну спідницю з глибоким розрізом, що стилізована під ще один піджак.

Доповнили образ капелюх, краватка в горошок та двоколірні туфлі.

Зараз дивляться

Її партнер, 36-річний A$AP Rocky, з’явився раніше у чорному костюмі від Awge з курткою Marmot – данина його рідному району Гарлему у Нью-Йорку. Репер був одним зі співпрезидентів цьогорічного балу.

Перед появою в музеї Метрополітен Ріанна вже засвітила вагітність, коли її сфотографували біля готелю Carlyle у сірому комплекті по фігурі з хутряною накидкою та прикрасами Messika. А фотограф співачки Майлз Діггс ще до офіційного виходу виклав фото зірки під дощем, на якому добре видно її животик.

– Очікувати на ще одну дитину з Ріанною – це щось особливе. Час показати людям, що ми там готували. Ми щасливі, і добре, що за нас радіють інші, – прокоментував радісну подію репер.

Діти Ріанни та A$AP Rocky

Пара вже виховує двох синів – трирічного RZA Athelston та Riot Rose, якому скоро виповниться два. Ще у грудні 2023 року Ріанна зізнавалась, що її почуття до Рокі лише посилилися після народження дітей.

Це не перший раз, коли співачка використовує масштабні публічні події для подібних оголошень. Раніше вона вже вразила фанатів, показавши вагітність під час виступу на Super Bowl 2023 у червоному комбінезоні.

Її поява на Met Gala 2023 також викликала чутки про весілля – тоді вона вбралася у білу сукню, схожу на весільну, однак пара досі не коментує свій офіційний статус.

Минулого року артистка сказала в інтервʼю, що готова народжувати стільки, “скільки Бог захоче”, і зізналася, що мріє про дочку, але не проти й ще одного хлопчика.

Джерело : People, PageSix

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.