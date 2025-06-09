Зірка Marvel Том Гіддлстон стане батьком удруге

Зірка Marvel Том Гіддлстон та його наречена, британська акторка Зау Ештон, готуються стати батьками вдруге.

Ештон з’явилася на публіці з помітним животиком під час прем’єри фільму Життя Чака на фестивалі SXSW у Лондоні. Для заходу вона обрала вишукану блакитну сукню з рюшами та накидку від дизайнера Емілії Вікстед.

Том Гіддлстон стане батьком вдруге

Гіддлстон підтримав образ коханої, одягнувши костюм у синьому відтінку, який гармоніював із сукнею Ештон. Пара трималася за руки та усміхалася фотографам.

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Зау та Том познайомилися у 2019 році під час спільної роботи над п’єсою Гарольда Пінтера Зрада, у якій грали подружжя. На червоній доріжці вони вперше з’явилися разом у 2021-му – на церемонії вручення премій Tony Awards.

Про їхні заручини стало відомо у березні 2022 року. Того ж року в пари народився син. Закохані не часто діляться подробицями особистого життя, але, за даними джерел, період після народження первістка був для них водночас і радісним, і складним.

У листопаді 2023 року, Том Гіддлстон зізнався в подкасті Happy Sad Confused, що батьківство повністю змінило його погляд на життя. Ще за рік актор зробив рідкісний публічний жест. Під час вручення йому премії People’s Choice Awards він подякував коханій зі сцени.

– Зау, усе це не мало б сенсу без тебе. Дякую за любов і підтримку на кожному кроці, – сказав він.

Нагадаємо, що Ріанна нещодавно оголосила про свою третю вагітність, зʼявившись із животиком на благодійному балі Met Gala 2025.

Джерело : Us Weekly

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