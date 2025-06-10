Страх привел в госпиталь: Ломакин рассказал о своем состоянии после мобилизации в ВСУ

Певец Никита Ломакин, который недавно сообщил о мобилизации в ВСУ, рассказал о военной подготовке и восстановлении в госпитале.

Ломакин вышел на связь после мобилизации

Исполнитель признался, что мобилизация в ВСУ и военная подготовка “посеяли в нем страх”. Из-за стресса у Ломакина начало ухудшаться состояние здоровья. Как следствие, у Никиты диагностировали бронхит, и он попал в госпиталь.

— Искусство — лечит, страх — разрушает, — думал об этом, когда, снова пел. Голос был хриплый, потому что я не пел больше месяца, болел бронхитом, много курил и нервничал. Смена обстановки — мобилизация, воинская часть, а затем БЗВП — посеяла во мне страх. И это привело меня в госпиталь — бронхит, температура, — поделился певец.

После лечения Ломакин вернулся в лагерь, где произошел особый и очень ценный для него момент. К военным приехал оркестр и Никите предложили спеть.

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По словам исполнителя, взяв микрофон в руки, он понял, что искусство способно лечить и облегчать душевную боль. В то же время страх — разрушает изнутри. На личной странице в Instagram Ломакин поделился видео, на котором исполняет песню Чорнобривці.

— Когда я взял в руки микрофон, то сразу расслабился и сфокусировался на смысле прекрасной песни и на побратимах, для которых мой голос может стать проводником к чувствам и воспоминаниям о самом дорогом — о матери, о доме, по которому каждый из нас скучает. Для меня этот момент очень ценен и когда я пел, понял — искусство лечит, а страх — разрушает. Страх привел меня в госпиталь, а песня восстановила мои силы и помогла восстановиться моим побратимам, — написал Никита.

Фото: Никита Ломакин

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