Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Биография
Генерал-лейтенант с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке
Инвалидность в результате войны: льготы, выплаты и пособие
Теперь не Шайло: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

Страх привел в госпиталь: Ломакин рассказал о своем состоянии после мобилизации в ВСУ

Микита Ломакін

Певец Никита Ломакин, который недавно сообщил о мобилизации в ВСУ, рассказал о военной подготовке и восстановлении в госпитале.

Ломакин вышел на связь после мобилизации

Исполнитель признался, что мобилизация в ВСУ и военная подготовка “посеяли в нем страх”. Из-за стресса у Ломакина начало ухудшаться состояние здоровья. Как следствие, у Никиты диагностировали бронхит, и он попал в госпиталь.

— Искусство — лечит, страх — разрушает, — думал об этом, когда, снова пел. Голос был хриплый, потому что я не пел больше месяца, болел бронхитом, много курил и нервничал. Смена обстановки — мобилизация, воинская часть, а затем БЗВП — посеяла во мне страх. И это привело меня в госпиталь — бронхит, температура, — поделился певец.

После лечения Ломакин вернулся в лагерь, где произошел особый и очень ценный для него момент. К военным приехал оркестр и Никите предложили спеть.

Сейчас смотрят

По словам исполнителя, взяв микрофон в руки, он понял, что искусство способно лечить и облегчать душевную боль. В то же время страх — разрушает изнутри. На личной странице в Instagram Ломакин поделился видео, на котором исполняет песню Чорнобривці.

— Когда я взял в руки микрофон, то сразу расслабился и сфокусировался на смысле прекрасной песни и на побратимах, для которых мой голос может стать проводником к чувствам и воспоминаниям о самом дорогом — о матери, о доме, по которому каждый из нас скучает. Для меня этот момент очень ценен и когда я пел, понял — искусство лечит, а страх — разрушает. Страх привел меня в госпиталь, а песня восстановила мои силы и помогла восстановиться моим побратимам, — написал Никита.

Читайте также
Пришлось сбрить: Яков Марный из ДК Энергетик кардинально изменился в армии
Яків Марний змінився в ЗСУ

Фото: Никита Ломакин

Связанные темы:

Война в УкраиневійськовіМобилизация
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь