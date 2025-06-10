Страх привів до шпиталю: Ломакін розповів про свій стан після мобілізації до ЗСУ

Співак Микита Ломакін, який нещодавно повідомив про мобілізацію в ЗСУ, розповів про військову підготовку та відновлення у госпіталі.

Ломакін вийшов на зв’язок після мобілізації

Виконанець зізнався, що мобілізація до ЗСУ та військова підготовка “посіяли в ньому страх”. Через стрес у Ломакіна почав погіршуватися стан здоров’я. Як наслідок, у Микити діагностували бронхит, і він потрапив до шпиталю.

– Мистецтво – лікує, страх – руйнує, – думав про це, коли знову співав. Голос був хриплий, бо я не співав більше місяця, хворів на бронхит, багато курив і нервував. Зміна обстановки – мобілізація, військова частина, а потім БЗВП – посіяли в мені страх. І це привело мене в шпиталь – бронхит, температура, – поділився співак.

Після лікування Ломакін повернувся до табору, де стався особливий і дуже цінний для нього момент. До військових приїхав оркестр і Микиті запропонували заспівати.

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За словами виконавця, взявши мікрофон в руки, він зрозумів, що мистецтво здатне лікувати і полегшувати душевний біль. Натомість страх – руйнує зсередини. На особистій сторінці в Instagram Ломакін поділився відео, на якому виконує пісню Чорнобривці.

– Коли я взяв в руки мікрофон, то одразу розслабився і сфокусувався на сенсі прекрасної пісні і на побратимах, для яких мій голос може стати провідником до почуттів і спогадів про саме дороге – про мати, про дім, за яким кожен з нас сумує. Для мене цей момент дуже цінний і коли я співав, зрозумів – мистецтво лікує, а страх – руйнує. Страх привів мене в шпиталь, а пісня відновила мої сили і допомогла відновитися моїм побратимам, – написав Микита.

Фото: Микита Ломакін

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