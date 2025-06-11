Снуп Догг получит собственный байопик: уже известно, кто сыграет главную роль

Студия Universal Pictures работает над байопиком об американском рэпере Снуп Догге. Лента станет первым кинопроектом компании Death Row Pictures, которую в 2022 году выкупил сам артист. Режиссером фильма выступит Крейг Брюэр.

Байопик о Снуп Догге – сюжет

Картина будет рассказывать историю Келвина Бродуса-младшего – это настоящее имя рэпера – от первых шагов в рэпе до статуса одного из самых влиятельных артистов западного побережья.

Зрители увидят, как Снуп начал карьеру под псевдонимом Snoop Doggy Dogg, записал культовый альбом Doggystyle вместе с Dr. Dre, а затем превратился в мультижанровую звезду. Он искал себя в разных сферах – от хип-хопа до телевидения, от Нации Ислама до реги и возвращения в рэп.

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Кто сыграет Снуп Догга в кино

Роль рэпера исполнит актер Джонатан Дэвис, известный по сериалу Внешние отмели (Outer Banks), который выходил на Netflix. Для Дэвиса участие в байопике станет первым воплощением реальной личности на большом экране.

Лента станет третьей масштабной работой Universal в жанре хип-хоп-байопика после Восьмой мили с Эминемом и Прямиком из Комптона о группе N.W.A.

В 2024 году Снуп Догг удивил публику, когда на открытии летних Олимпийских игр в Париже появился с факелом и комментировал соревнования. Также артист неоднократно демонстрировал поддержку Украине: носил украшения с украинской символикой и публиковал фото с Александром Усиком.

Источник : Deadline

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