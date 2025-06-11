Снуп Догг отримає власний байопік: вже відомо, хто зіграє головну роль

Студія Universal Pictures працює над байопіком про американського репера Снуп Догга. Стрічка стане першим кінопроєктом компанії Death Row Pictures, яку у 2022 році викупив сам артист. Режисером фільму виступить Крейґ Брюер.

Байопік про Снуп Догга – сюжет

Картина розповідатиме історію Келвіна Бродуса-молодшого – це справжнє ім’я репера – від перших кроків у репі до статусу одного з найвпливовіших артистів західного узбережжя.

Глядачі побачать, як Снуп почав кар’єру під псевдонімом Snoop Doggy Dogg, записав культовий альбом Doggystyle разом із Dr. Dre, і згодом перетворився на мультижанрову зірку. Він шукав себе в різних сферах – від хіп-хопу до телебачення, від Нації Ісламу до регі та повернення в реп.

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Роль репера виконає актор Джонатан Девіс, відомий за серіалом Зовнішні мілини (Outer Banks), що виходив на Netflix. Для Девіса участь у байопіку стане першим втіленням реальної постаті на великому екрані.

Стрічка стане третьою масштабною роботою Universal у жанрі хіп-хоп-байопіку після Восьмої милі з Емінемом і Просто з Комптона про гурт N.W.A.

У 2024 році Снуп Догг здивував публіку, коли на відкритті літніх Олімпійських ігор у Парижі з’явився з факелом і коментував змагання. Також артист неодноразово демонстрував підтримку Україні: носив прикраси з українською символікою та публікував фото з Олександром Усиком.

Джерело : Deadline

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