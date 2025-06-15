День отца с книгой: пять историй для совместного чтения

Сказка на ночь, голос папы, объятия и поцелуй перед сном – из таких моментов вырастают воспоминания, к которым хочется возвращаться.

Именно для такого уютного ритуала по случаю Дня отца Факты ICTV собрали пять историй, которые стоит прожить вместе. В подборке – классика, современная украинская проза и особый аудиопроект, к которому присоединились ведущие ICTV и ICTV2.

Роальд Даль – Чарли и шоколадная фабрика

Одна из самых известных сказочных историй мира, которую одинаково интересно читать как детям младшего школьного возраста, так и взрослым. Чарли Бакет получает шанс попасть на волшебную фабрику Вилли Вонки и вместе с читателями проходит через удивительные приключения, проверку характера и получает награду.

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Татусеві казки

Аудио сборник из восьми историй, созданный ведущими ICTV и ICTV2. Шесть из них – авторские сказки, написанные специально для этого проекта Сергеем Лиховидой, Александром Швачкой, Григорием Германом, Андреем Ковальским, Петром Демьянчуком и Вячеславом Цимбалюком.

Еще две – адаптированные народные сказки в исполнении Вадима Карпьяка и СЕО Starlight Media Александра Богуцкого. Каждая сказка имеет личный стиль, голос и характер рассказчика.

Эти истории рассчитаны на детей младшего школьного возраста. Сборник уже можно бесплатно прослушать на MEGOGO в разделе Аудио.

Юлия Олефир – Сказочный лес. Приключения енотов-проказников

Веселая и трогательная история о енотиках Морсике и Лютике, которые вместе с семьей отправляются в путешествие после большой непогоды. Эта добрая сказка, адресованная дошкольникам, помогает малышам лучше понять темы изменений, адаптации и важности поддержки в семье.

Джоан Роулинг – Гарри Поттер и философский камень

Первая книга из саги о мальчике, который выжил, открывает двери в волшебный мир Поттерианы. Об этом мире можно долго не рассказывать, это нужно читать. Недаром Гарри можно с уверенностью назвать одним из самых известных магов мира.

Сашко Дерманский – Сказки дракона Омелька

Дракон Омелько придумывает блестящие сказки, но слушатели убегают, как только видят его огнедышащий вид. А зря, потому что внутри этой книги скрываются добрые, остроумные и увлекательные истории от одного из самых известных детских авторов Украины. Рекомендовано для дошкольников и детей младшего школьного возраста.

Пусть совместные чтения станут в вашей семье доброй традицией и запомнятся детям на всю жизнь.

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