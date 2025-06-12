Те, що звучатиме всередині дитини протягом життя: ICTV2 та Megogo записали збірку авторських аудіоказок

До Міжнародного дня батька загальнонаціональний канал ICTV2 і популярний медіасервіс Megogo записали збірку авторських аудіоказок для дітей під назвою Татусеві казки.

Збірка аудіоказок доступна з 12 червня на медіасервісі Megogo в розділі Аудіо в Україні та у всьому світі (прослуховування в додатку безкоштовне).

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ICTV2 та Megogo записали збірку авторських аудіоказок

Татусеві казки – це вісім щирих аудіоісторій тривалістю до 10 хвилин кожна. Шість із них – авторські, а дві – українські народні.

Усі учасники проєкту є батьками, тож кожна казка – це не лише творча робота, а й частинка особистого батьківського досвіду. Це унікальна подорож у світ фантазії з оригінальними персонажами, сповнена справжніх емоцій та особистого стилю автора.

Телеведучі не лише вигадали ці історії, а й подарували їм свій голос, інтонації та оригінальне звучання.

В аудіозбірку увійшли такі оригінальні історії та переосмислені народні сюжети від відомих облич каналів ICTV і ICTV2:

СЕО Starlight Media Олександр Богуцький – Про правду і кривду (адаптована народна казка);

– Про правду і кривду (адаптована народна казка); ведучий новинної програми Факти Вадим Карпʼяк – Дівчина і зачарований дуб (переосмислений сюжет казки Гуцульщини);

– Дівчина і зачарований дуб (переосмислений сюжет казки Гуцульщини); ведучий новинної програми Факти Андрій Ковальський – Казка про Ква і Кві, або Як звучить справжня сила;

– Казка про Ква і Кві, або Як звучить справжня сила; ведучий новинної програми Факти Петро Демʼянчук – Вибір світла;

– Вибір світла; ведучий новинної програми Факти Вʼячеслав Цимбалюк – Казка про Зоряний Ліс;

– Казка про Зоряний Ліс; ведучий програми Ранок у великому місті Григорій Герман – Казка про Тиграйця і Шумну Тінь;

– Казка про Тиграйця і Шумну Тінь; ведучий програми Ранок у великому місті Олександр Швачка – Казка про Незламну Зорю;

– Казка про Незламну Зорю; ведучий програми Ранок у великому місті Сергій Лиховида – Казка про Бегемота Антоніо, його друзів та подорож до Антарктиди.

Збірка авторських аудіоказок до Дня батька

– Ми прагнули створити особливий та особистий подарунок до Дня батька. Прекрасні ведучі поєднали досвід батьківства, вміння працювати зі словом та сенсами, професійні дикторські навички. Megogo підняв все це на високий професійний рівень створення не просто окремих історій, а саме аудіокниги – так з’явилися наші казки.

Процес їхнього народження був неймовірно цікавий та емоційний. І нам не хочеться зупинятися! Ми прагнемо продовжити складати сучасні історії для дітей та надати голос всім татусям нашої країни, – заявила маркетинг-директорка телеканалів ICTV та ICTV2 Поліна Толмачова.

Аудіоверсії добрих історій можуть безплатно прослухати діти у всіх куточках України та поза її межами.

– Як мама, я добре знаю, наскільки важливо знайти історію, яка не просто розважає, а дарує відчуття безпеки, тепла й любові. Татусеві казки – саме такі: щирі, турботливі, сповнені батьківської присутності, навіть якщо сьогодні тато фізично не поруч. Наша мета – не просто створити ще одну збірку, а розширити вибір якісного контенту для українських дітей, – розповіла маркетинг-директорка медіасервісу Megogo Валерія Толочина.

Кожен текст збірки Татусеві казки – не лише захоплива оповідь, а й сприятлива для емоційного розвитку дитини історія. Дитяча психологиня Світлана Ройз ретельно перевірила кожну казку, щоб запевнити: історії не лише цікаві, а й безпечні для дитячого сприйняття.

– Коли ми читаємо дітям – це допомагає створити простір близькості та безпеки. Створити чи відновити зв’язок. Наші голоси – те, що звучатиме всередині дитини протягом її життя. Коли тато сам пише або читає історію – він підбирає ті самі слова, ситуації та теми, які будуть найважливішими для дитини. Це відчуття залишиться з ними, – зазначила дитяча й сімейна психологиня Світлана Ройз.

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