День батька з книжкою: пʼять історій для спільного читання
Казка на ніч, голос тата, обійми та поцілунок перед сном – з таких моментів виростають спогади, до яких хочеться повертатися.
Саме для такого затишного ритуалу з нагоди Дня батька Факти ICTV зібрали п’ять історій, які варто прожити разом. У добірці – класика, сучасна українська проза та особливий аудіопроєкт, до якого долучилися ведучі ICTV та ICTV2.
Роальд Дал – Чарлі і шоколадна фабрика
Одна з найвідоміших казкових історій світу, яку однаково цікаво читати як дітям молодшого шкільного віку, так і дорослим. Чарлі Бакет отримує шанс потрапити на чарівну фабрику Віллі Вонки, разом із читачами проходить через дивовижні пригоди, перевірку характеру та отримує винагороду.
Татусеві казки
Аудіозбірка з восьми історій, створена ведучими ICTV та ICTV2. Шість із них – авторські казки, написані спеціально для цього проєкту Сергієм Лиховидою, Олександром Швачкою, Григорієм Германом, Андрієм Ковальським, Петром Демʼянчуком і Вʼячеславом Цимбалюком.
Ще дві – адаптовані народні оповідки у виконанні Вадима Карпʼяка та СЕО Starlight Media Олександра Богуцького. Кожна казка має особистий стиль, голос і характер оповідача.
Ці історії розраховані на дітей молодшого шкільного віку. Збірку вже можна безплатно прослухати на MEGOGO в розділі Аудіо.
Юлія Олефір – Казковий ліс. Пригоди єнотів-бешкетників
Весела і зворушлива історія про єнотиків Морсика і Лютика, які разом із родиною вирушають у мандрівку після великої негоди. Ця добра казка, адресована дошкільнятам, допомагає малюкам краще зрозуміти теми змін, адаптації й важливості підтримки в родині.
Джоан Роулінг – Гаррі Поттер і філософський камінь
Перша книга із саги про хлопчика, що вижив, відкриває двері до чарівного світу Поттеріани. Про цей світ можна довго не розказувати, це треба читати. Недарма Гаррі можна з упевненістю назвати одним із найвідоміших магів світу.
Сашко Дерманський – Казки дракона Омелька
Дракон Омелько вигадує блискучі казки, але слухачі тікають, щойно бачать його вогнедишний вигляд. А дарма, бо всередині цієї книжки ховаються добрі, дотепні й захопливі історії від одного з найвідоміших дитячих авторів України. Рекомендовано для дошкільнят і дітей молодшого шкільного віку.
Хай спільні читання будуть у вашій родині доброю традицією і запам’ятаються дітям на все життя.