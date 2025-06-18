До сих пор в реанимации: Ярославский о коллеге, пострадавшей при обстреле Киева

Судья МастерШеф Владимир Ярославский рассказал о состоянии своей коллеги Анастасии, которая пострадала в результате российской массированной атаки на Киев ночью 17 июня. Девушка жила в доме, куда попала вражеская ракета.

Что известно о состоянии коллеги Ярославского

На личной странице в Instagram Владимир сообщил, что Анастасия до сих пор находится в реанимации, ее состояние тяжелое, но стабильное.

— Ее квартира уничтожена вместе с частью дома. Настя все еще в реанимации. Ей лучше, сознание лучше, — написал шеф-повар.

Сейчас смотрят

По словам Ярославского, Анастасия сейчас в надежных руках: больница обеспечивает ее всем необходимым.

Судья МастерШеф поблагодарил медиков, спасателей, а также всех неравнодушных людей, которые поддержали сбор средств на помощь девушке. Впереди Анастасию ждет долгий путь восстановления, однако главное, что она не осталась одна.

— Она потеряла все — в буквальном смысле. Квартиры нет. Вещей нет. Нет даже фото, посуды, чашки, книги. Все исчезло в одну ночь. И я очень хочу, чтобы когда Настя полностью придет в себя, она почувствовала не только боль — а еще и силу. Ту силу, которую вы ей даете, — написал ресторатор.

Владимир добавил, что теперь у него есть мечта, которую он хочет осуществить: чтобы у Насти было собственное жилье.

Отметим, что Анастасия работает су-шефом Ярославского, ранее она была фуд-продюсером кулинарного проекта МастерШеф.

Девушка жила в том самом доме в Соломенском районе, подъезд которого почти полностью “сложился” в результате попадания российской ракеты. По последним данным, в результате комбинированной атаки на Киев 17 июня погибли 28 человек.

Фото: Владимир Ярославский

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.