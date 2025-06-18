Атака на Киев: 24 погибших, поиск людей и разбор завалов продолжается

По последним данным, 24 человека погибли в результате комбинированной атаки на Киев 17 июня.

Больше всего жертв — 19 — среди жителей разрушенного дома в Соломенском районе, где из-за обстрела РФ обвалился целый подъезд.

Как сообщили в ГСЧС по состоянию на 11.00 18 июня из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокировали тело еще одного погибшего.

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Обновлено в 11:00 18 июня.

Сейчас продолжается спасательная операция, поиски и разбор завалов. Всего в Киеве в результате российской атаки погибли 24 человека, еще 134 — пострадали, по данным ГСЧС Украины.

Массированная атака на Киев сегодня: какие последствия

Во время ночной атаки на Киев сегодня по столице и в ее окрестностях враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две – баллистические, отмечает глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Днепровском районе обломок Шахеда застрял в стене жилого дома. Предварительно, без пожара и пострадавших. Также есть попадание на промышленной территории.

В Подольском районе обломки беспилотника упали на открытой местности без дальнейших последствий.

В Оболонском районе из-за взрывов повреждены автомобили, пожара нет.

В Дарницком районе из-за пожара повреждено несколько квартир в многоэтажке, выбиты окна в детском саду.

Повреждены вагоны поезда Дарница — Львов.

Поступала также информация о повреждении нескольких нежилых построек.

В районе Красного Хутора исчезло электричество в результате срабатывания автоматики. Бригады энергетиков уже работают.

В Шевченковском районе зафиксирован пожар на верхних этажах жилого дома и повреждено общежитие, выбиты окна в соседних домах.

Соломенский район – разрушен подъезд жилого дома, где находилось 30 квартир. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В одной из пятиэтажек произошел пожар. Также повреждены общежития университета.

По словам Виталия Кличко, в доме напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, скончался 62-летний гражданин США. Медики констатировали клиническую смерть – биологическую.

В больницах Киева находятся два ребенка в состоянии средней тяжести. Установлены личности четырех погибших. Также устанавливаются личности еще более 10 погибших, сообщили в КГВА.

Склады горели в Святошинском районе, также поврежден жилой дом.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что этой ночью под вражеским огнем в результате комбинированной атаки врага оказались 27 локаций в Киеве, в частности: жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

Эксперт Андрей Смолий предупредил, что с бомбардировщика Ту-160 был осуществлен пуск крылатых ракет типа Х-101/Х-555.

Всего к ликвидации последствий российских ударов по столице привлечены более 450 спасателей, более 100 единиц техники ГСЧС.

В ночь на 16 июня взрывы в Киеве раздавались после запуска российскими войсками ударных беспилотников.

Как сообщал мэр столицы Виталий Кличко, в результате атаки дронов на Киев пострадали два человека, среди которых 21-летний парень и женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: КГВА

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