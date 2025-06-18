Досі в реанімації: Ярославський про колегу, яка постраждала під час обстрілу Києва
Суддя МастерШеф Володимир Ярославський розповів про стан своєї колеги Анастасії, яка постраждала внаслідок російської масованої атаки на Київ вночі 17 червня. Дівчина жила в будинку, куди влучила ворожа ракета.
Що відомо про стан колеги Ярославського
На особистій сторінці в Instagram Володимир повідомив, що Анастасія досі перебуває в реанімації, її стан тяжкий, але стабільний.
– Її квартира знищена разом із частиною будинку. Настя все ще у реанімації. Їй краще, свідомість краще, – написав шеф-кухар.
За словами Ярославського, Анастасія наразі в надійних руках: лікарня забезпечує її всім необхідним.
Суддя МастерШеф подякував медикам, рятувальникам, а також усім небайдужим людям, які підтримали збір коштів на допомогу дівчині. Попереду на Анастасію чекає довгий шлях відновлення, однак головне, що вона не залишилася сама.
– Вона втратила все — у буквальному сенсі. Квартири немає. Речей немає. Немає навіть фото, посуду, чашки, книги. Все зникло в одну ніч. І я дуже хочу, щоб коли Настя повністю прийде до тями, вона відчула не тільки біль — а ще й силу. Ту силу, яку ви їй даєте, – написав ресторатор.
Володимир додав, що тепер у нього є мрія, яку він хоче здійснити: аби в Насті було власне житло.
Зазначимо, що Анастасія працює су-шефом Ярославського, раніше вона була фуд-продюсеркою кулінарного проєкту МастерШеф.
Дівчина жила в тому самому будинку в Солом’янському районі, під’їзд якого майже повністю “склався” внаслідок влучання російської ракети. За останніми даними, внаслідок комбінованої атаки на Київ 17 червня загинуло 28 людей.
Фото: Володимир Ярославський