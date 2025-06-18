Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Види соціальних виплат в Україні – хто може їх отримати
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Досі в реанімації: Ярославський про колегу, яка постраждала під час обстрілу Києва

Ярославський розповів про стан своєї колеги, яка постраждала через атаку РФ на Київ

Суддя МастерШеф Володимир Ярославський розповів про стан своєї колеги Анастасії, яка постраждала внаслідок російської масованої атаки на Київ вночі 17 червня. Дівчина жила в будинку, куди влучила ворожа ракета.

Що відомо про стан колеги Ярославського

На особистій сторінці в Instagram Володимир повідомив, що Анастасія досі перебуває в реанімації, її стан тяжкий, але стабільний.

– Її квартира знищена разом із частиною будинку. Настя все ще у реанімації. Їй краще, свідомість краще, – написав шеф-кухар.

Зараз дивляться

За словами Ярославського, Анастасія наразі в надійних руках: лікарня забезпечує її всім необхідним.

Суддя МастерШеф подякував медикам, рятувальникам, а також усім небайдужим людям, які підтримали збір коштів на допомогу дівчині. Попереду на Анастасію чекає довгий шлях відновлення, однак головне, що вона не залишилася сама.

– Вона втратила все — у буквальному сенсі. Квартири немає. Речей немає. Немає навіть фото, посуду, чашки, книги. Все зникло в одну ніч. І я дуже хочу, щоб коли Настя повністю прийде до тями, вона відчула не тільки біль — а ще й силу. Ту силу, яку ви їй даєте, – написав ресторатор.

Володимир додав, що тепер у нього є мрія, яку він хоче здійснити: аби в Насті було власне житло.

Зазначимо, що Анастасія працює су-шефом Ярославського, раніше вона була фуд-продюсеркою кулінарного проєкту МастерШеф.

Дівчина жила в тому самому будинку в Солом’янському районі, під’їзд якого майже повністю “склався” внаслідок влучання російської ракети. За останніми даними, внаслідок комбінованої атаки на Київ 17 червня загинуло 28 людей.

Читайте також
Зірки про атаку на Київ сьогодні вночі: Вибухи чули навіть під землею
реакція зірок на обстріл Києва 17 червня

Фото: Володимир Ярославський

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЯрославськийМастерШеф
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь