Звезды об атаке на Киев сегодня ночью: Взрывы слышали даже под землей

Ночью 17 июня российская армия снова нанесла массированный удар по Украине. В частности, в Киеве предварительно сообщают о 14 погибших.

По словам главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две – баллистические.

Украинские звезды вместе с родными тоже провели тревожную ночь в укрытиях и показали в соцсетях последствия удара по столице.

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Ночная атака на Киев сегодня, 17 июня – реакция звезд

Актриса Ольга Сумская, ведущая Маша Ефросинина и модель Виктория Маремуха показали, как они провели очередную ужасную ночь в укрытиях во время атаки на Києв сегодня.

Сумская успокаивала домашнего любимца в ожидании запусков ракет, Ефросинина и Маремуха прятались от обстрелов вместе с сыновьями.

Звездная супружеская пара Григория и Кристины Решетник также не стала полагаться на судьбу. Ведущий романтического реалити Холостяк призвал каждого украинца и украинку беречь себя, а его жена рассказала, что в подземном паркинге собралось много семей.

– Столько было семей сегодня. Детей. Наши спали, слава Богу, потому что мы спустились сразу, как только начали лететь первые дроны на Киев. И, слава Богу, наши мальчики ничего не слышали, потому что было так громко. Даже здесь, под землей. Все содрогалось, – поделилась Кристина.

Трагические утренние новости и смог в столице, возникший из-за взрывов и пожаров, украинские звезды также не обошли вниманием. Ведущий Анатолий Анатолич отменил свою традиционную пробежку, отметив, что все можно пережить, главное, чтобы все остались живы. К сожалению, комбинированная атака на Києв сегодня унесла немало жизней.

Актер и главный герой Холостяка 14 Тарас Цымбалюк, певица Надя Дорофеева и рэп-исполнительница Alyona Alyona опубликовали в своих соцсетях последствия массированной атаки на Киев сегодня ночью.

По данным главы МВД Игоря Клименко, этой ночью под комбинированной атакой врага оказались 27 локаций в Киеве, среди которых жилые дома, образовательные учреждения и объекты критической инфраструктуры.

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