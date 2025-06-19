Это мошенники: Виктор Бронюк о фейковой рекламе со своим участием

Лидер группы Тик Виктор Бронюк признался, что уже более года страдает от мошенников, которые создали фейковые видео с его участием с помощью ИИ. В них музыкант якобы рекламирует средство для похудения.

Виктор Бронюк столкнулся с мошенниками

Артист уверяет, что не имеет никакого отношения к этим роликам и препаратам, и призывает украинцев быть бдительными.

– Несколько знакомых купили по два-три курса, потому что так было дешевле. Непонятная субстанция, какие-то травы или порошки. Я спросил, зачем они это купили. Ответили, что это я рассказывал. То есть теперь, когда ты выпил 18 баночек той, извините, фигни, ты мне звонишь и говоришь, что оно не работает”, — рассказал Бронюк.

Музыкант говорит, что пытался самостоятельно разыскать аферистов и почти вышел на их след, однако довести дело до конца не удалось.

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— Докопались до Львова — какая-то организация, а потом она куда-то уезжает за границу или непонятно куда. Это почти нереально проследить. Я понимаю, что если привлечь киберполицию, там еще какую-то историю… Но есть сегодня более значимые вопросы. К гражданам обращаюсь с просьбой, что я ничего не рекламирую, и это все мошенники, — предупредил фронтмен Тика.

Напомним, что до трансформации Виктор Бронюк весил почти 120 кг. Осенью 2024 года он говорил, что похудел на 30 кг, и сделал это без каких-либо волшебных таблеток.

Музыкант поделился, что ключом к похудению стали простая диета, подвижность и полный отказ от алкоголя. Кроме того, у него есть собака, которую он выгуливает по два-три раза в день, что добавляет подвижности к его обычному дню.

Фото: Виктор Бронюк

Источник : ЖВЛ

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