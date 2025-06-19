Це шахраї: Віктор Бронюк про фейкову рекламу зі своєю участю

Лідер гурту Тік Віктор Бронюк зізнався, що вже понад рік потерпає від шахраїв, які створили фейкові відео з його участю за допомогою ШІ. У них музикант нібито рекламує засіб для схуднення.

Віктор Бронюк зіткнувся із шахраями

Артист запевняє, що не має жодного стосунку до цих роликів та препаратів, і закликає українців бути пильними.

– Кілька знайомих купили по два-три курси, бо так було дешевше. Незрозуміла субстанція, якісь трави чи порошки. Я запитав, навіщо вони це купили. Відповіли, що це я розказував. Тобто тепер, коли ти випив 18 баночок тої, вибачте, фігні, ти мені телефонуєш і кажеш, що воно не працює”, – розповів Бронюк. Декілька знайомих купили по два-три курси, тому що це було дешевше. Незрозуміла субстанція, якісь трави чи якісь порошки. Я спитав, навіщо вони це купляли. Сказали, що я розказував. Тобто, ти зараз, коли ти випив 18 баночок тої, вибачте, фігні, мені телефонуєш і кажеш, що воно не працює, – розповів Бронюк.

Музикант каже, що намагався самотужки розшукати аферистів і майже вийшов на їхній слід, проте довести справу до кінця не вдалося.

Зараз дивляться

— Докопалися до Львова – якась організація, а потім вона десь тікає за кордон або не зрозуміло куди. Це майже нереально прослідкувати. Я розумію, що якщо залучити кіберполіцію, там ще якусь історію… Але є сьогодні більш значущі питання. До громадян маю звернення, що я нічого не рекламую, і це все шахраї, – попередив фронтмен Тіку.

Нагадаємо, що до трансформації Віктор Бронюк важив майже 120 кг. Восени 2024 року він казав, що полегшав на 30 кг, і зробив це без жодних чарівних пігулок.

Музикант поділився, що ключем до схуднення стали проста дієта, рухливість і повна відмова від алкоголю. Крім того, у нього є песик, якого він вигулює по два-три рази на день, що додає рухливості до його звичайного дня.

Фото: Віктор Бронюк

Джерело : ЖВЛ

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