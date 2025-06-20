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3 мин.

Сын Константина Грубича пополнил ряды ВСУ: ведущий прокомментировал его решение

Син Костянтина Грубича мобілізувався до ЗСУ

Сын телеведущего Константина Грубича, 28-летний Ярослав, вступил в ряды Вооруженных сил Украины и показался в военной форме.

Константин Грубич о мобилизации сына

На личной странице в Facebook телеведущий поделился публикацией Ярослава, где он изображен в пикселе. Грубич подписал фото лишь двумя словами: Родная кровь.

В комментарии Oboz.ua Константин подтвердил, что его сын действительно стал на защиту Украины с оружием в руках.

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Телеведущий не стал делиться подробностями военной службы сына, ведь считает это некорректным. Грубич отметил, что Ярослав — взрослый парень и только он может что-то рассказывать о своей жизни.

— Как и каждый отец, я просто хочу, чтобы он был жив — и все. В такое сложное время никто из нас ни от чего не застрахован. Нам с женой очень трудно — переживаем так же, как десятки тысяч других украинских родителей, — поделился Константин.

По словам Грубича, решение Ярослава начать военную службу не было спонтанным. Такие разговоры в их семье велись несколько лет.

— Просто от этого никуда не деться, пока существует Россия в нынешнем агрессивном состоянии, воевать будут все, — убежден телеведущий.

Комментируя возможность собственной мобилизации, Константин Грубич отметил, что сейчас он пытается быть максимально полезным в тылу.

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Фото: Константин Грубич, Ярослав Грубич

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