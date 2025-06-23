Понял, насколько каждый должен быть вовлечен: Ломакин о трансформации после мобилизации

Певец Никита Ломакин, который не так давно пополнил ряды ВСУ, поделился откровенным постом о том, как его изменила служба в армии.

Он признался, что сделал для себя несколько открытий, которые невозможно было бы осознать в гражданской жизни.

Как Никиту Ломакина изменила служба в ВСУ

Артист признает, что еще совсем недавно смотрел на войну глазами гражданского, верил в силу искусства и помощи через благотворительные акции. После мобилизации понял – настоящее бремя войны несут те, кто воюет. И именно они нуждаются в наибольшей поддержке.

Сейчас смотрят

– До мобилизации я жил в своем творческом пузыре. Да, я помогал чем мог, как мне казалось: участвовал в совместных проектах с другими артистами, в ивентах, где собирали миллионы гривен донатов за несколько часов, помогал детям, потерявшим родителей во время войны, проводил мастер-классы для детей-переселенцев, выступал в госпиталях… Но тогда я не понимал, насколько на самом деле каждый из нас должен быть вовлечен в помощь ВСУ, – написал Никита.

Теперь, проходя военную подготовку, Ломакин уже по-другому смотрит на то, что происходит вокруг. Он признает, что еще иногда мыслит как гражданский, но внутренне уже стал военным и с уважением смотрит на тех, кто прошел настоящий ад войны.

Никита Ломакин о военных и гражданских

Особенно сильное впечатление на него произвел инструктор с позывным Моджахед – суровый, но искренний воин, которого сопровождает черный пес Дагир. По словам Никиты Ломакина, именно этот человек стал для него воплощением силы, опыта и внутреннего света.

– Сейчас я стою на пороге нового этапа жизни. Да, я еще иногда смотрю на армию глазами гражданского. Но я уже по факту стал военным. И теперь лучше понимаю, насколько воинам нужна полноценная поддержка гражданской части общества, бесконечная поддержка, – отметил Никита.

Он добавил, что “никто так не устал от войны, как те, кто воюет”. Тем не менее они продолжают защищать страну, несмотря ни на что.

К слову, актер Артемий Егоров извинился в соцсетях за свой пост об усталости от войны, который уже удалил. За это ему пришлось столкнуться с волной критики, в частности со стороны коллег, которые сейчас защищают Украину с оружием в руках.

Фото: Никита Ломакин

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.