Артемій Єгоров публічно вибачився за допис про втому від війни: Урок засвоєний
Український актор Артемій Єгоров, що спровокував хвилю критики своїм дописом про “втому від війни”, публічно визнав свою помилку і звернувся до суспільства з вибаченням.
Артемій Єгоров перепросив за допис в соцмережах
Він пояснив, що емоційний допис був написаний на тлі відчаю й психологічного виснаження, і запевнив, що не хотів образити тих, хто сьогодні воює за Україну.
– Створив його на емоціях болю і відчаю від постійних обстрілів та смертей. Сувора реакція людей показала, що втомлюватись не час. Урок засвоєний, – написав Єгоров.
Він додав, що видалив свій попередній допис, зокрема після критики своїх колег, що боронять Україну на передовій.
– Цього точно не планувалось. Хлопці, прошу не тримайте зла, – звернувся до них актор.
Також він подякував як тим, хто підтримав його, так і тим, хто розкритикував, й побажав усім терпіння.
Видалений допис Артемія Єгорова
У нині видаленому дописі Артемій Єгоров зізнався, що втомився, та заявив, що війна “не може бути священною, великою чи справедливою”.
– Можна ще якось зрозуміти тих, хто на війні збагачується. Але як зрозуміти тих, хто нічого не здобуває, окрім сивини, розбитої психіки, болю і втрат, але продовжує скандувати: “До кінця!”? До якого? І, головне, до чийого кінця? Вашого? – звернувся до аудиторії актор.
Ці слова викликали жорстку реакцію насамперед серед акторів, що нині служать в ЗСУ. Зокрема Костянтин Темляк сказав що хоче, аби таким людям, як Єгоров дозволили назавжди виїхати з України. Також актор та військовий Данило Мірешкін назвав пост Артемія “маніпулятивним боягузтвом”.
Фото: Артемій Єгоров