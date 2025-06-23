Артемій Єгоров публічно вибачився за допис про втому від війни: Урок засвоєний

Український актор Артемій Єгоров, що спровокував хвилю критики своїм дописом про “втому від війни”, публічно визнав свою помилку і звернувся до суспільства з вибаченням.

Артемій Єгоров перепросив за допис в соцмережах

Він пояснив, що емоційний допис був написаний на тлі відчаю й психологічного виснаження, і запевнив, що не хотів образити тих, хто сьогодні воює за Україну.

– Створив його на емоціях болю і відчаю від постійних обстрілів та смертей. Сувора реакція людей показала, що втомлюватись не час. Урок засвоєний, – написав Єгоров.

Він додав, що видалив свій попередній допис, зокрема після критики своїх колег, що боронять Україну на передовій.

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– Цього точно не планувалось. Хлопці, прошу не тримайте зла, – звернувся до них актор.

Також він подякував як тим, хто підтримав його, так і тим, хто розкритикував, й побажав усім терпіння.

Видалений допис Артемія Єгорова

У нині видаленому дописі Артемій Єгоров зізнався, що втомився, та заявив, що війна “не може бути священною, великою чи справедливою”.

– Можна ще якось зрозуміти тих, хто на війні збагачується. Але як зрозуміти тих, хто нічого не здобуває, окрім сивини, розбитої психіки, болю і втрат, але продовжує скандувати: “До кінця!”? До якого? І, головне, до чийого кінця? Вашого? – звернувся до аудиторії актор.

Ці слова викликали жорстку реакцію насамперед серед акторів, що нині служать в ЗСУ. Зокрема Костянтин Темляк сказав що хоче, аби таким людям, як Єгоров дозволили назавжди виїхати з України. Також актор та військовий Данило Мірешкін назвав пост Артемія “маніпулятивним боягузтвом”.

Фото: Артемій Єгоров

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