Зрозумів, наскільки кожен має бути залучений: Ломакін про трансформацію після мобілізації

Співак Микита Ломакін, який не так давно поповнив лави ЗСУ, поділився відвертим дописом про те, як його змінила служба в армії.

Він зізнався, що зробив для себе кілька відкриттів, які неможливо було б усвідомити у цивільному житті.

Як Микиту Ломакіна змінила служба в ЗСУ

Артист визнає, що ще зовсім нещодавно дивився на війну очима цивільного, вірив у силу мистецтва й допомоги через благодійні акції. Після мобілізації зрозумів – справжній тягар війни несуть ті, хто воює. І саме вони потребують найбільшої підтримки.

Зараз дивляться

– До мобілізації я жив у своїй творчій бульбашці. Так, я допомагав чим міг, як мені здавалося: брав участь у спільних проєктах з іншими артистами, в івентах, де збирали мільйони гривень донатів за кілька годин, допомагав дітям, що втратили батьків під час війни, проводив майстер-класи для дітей-переселенців, виступав у шпиталях… Але тоді я не мав розуміння, наскільки насправді кожен з нас має бути залученим до допомоги ЗСУ, – написав Микита.

Тепер, проходячи військовий вишкіл, Ломакін уже інакше дивиться на те, що відбувається довкола. Він визнає, що ще іноді мислить як цивільний, але внутрішньо вже став військовим, і з повагою дивиться на тих, хто пройшов справжнє пекло війни.

Микита Ломакін про військових та цивільних

Особливо сильне враження на нього справив інструктор із позивним Моджахед – суворий, але щирий воїн, якого супроводжує чорний пес Дагір. За словами Микити Ломакіна, саме ця людина стала для нього втіленням сили, досвіду і внутрішнього світла.

– Зараз я стою на порозі нового етапу життя. Так, я ще іноді дивлюсь на армію очима цивільного. Але я вже по факту став військовим. І тепер краще розумію наскільки воїнам потрібна повноцінна підтримка цивільної частини суспільства, нескінченна підтримка, – зазначив Микита.

Він додав, що “ніхто так не втомився від війни як ті, хто воює”. Проте, вони продовжують боронити країну, попри все.

До слова, актор Артемій Єгоров перепросив у соцмережах за свій допис про втому від війни, який вже видалив. За це йому довелося зіткнутися з хвилею критики, зокрема з боку колег, що нині захищають Україну зі зброєю в руках.

Фото: Микита Ломакін

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