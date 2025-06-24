Врываюсь в сториз: Леся Никитюк показала фигуру после родов

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно впервые стала мамой, показала фигуру после родов в первых домашних фото.

Также она с присущим ей юмором поделилась страхами, которые имела во время беременности.

Леся Никитюк показала фигуру после родов

Телезвезда опубликовала несколько сториз, в которых предстала в короткой кремовой рубашке с кружевом. В комнате также видно пеленальный столик и большого плюшевого зайца. На одном из фото Леся позволила подписчикам оценить свой вид. Стоит сказать, что он у нее — замечательный.

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— Я и мой послеродовой живот, — подписала снимок знаменитость.

Кроме того, Леся призналась в трех вещах, которые ее больше всего пугали во время беременности.

— Тиктоки беременных женщин и всего, что связано с беременностью. Джинсы с резинкой для беременных. Раз в месяц звонила мама Кэт и говорила, что у меня вот-вот распухнет нос. Вес, растяжки, токсикоз, варикоз — все, что там дальше с окончанием на “оз” и на “ой”, меня не пугало. Аллилуйя! Поэтому этого и нет, — рассказала телеведущая.

Напомним, 20 июня Леся Никитюк сообщила, что родила сына. Из столичного роддома №1 ее забирал жених и отец мальчика — военный Дмитрий Бабчук.

О романе пары стало известно в октябре 2024 года. В январе 2025-го Никитюк и Бабчук объявили о помолвке.

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