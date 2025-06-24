Вриваюся у сториз: Леся Нікітюк показала фігуру після пологів

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, показала фігуру після пологів у перших домашніх фото.

Також вона з притаманним їй гумором поділилася страхами, які мала під час вагітності.

Леся Нікітюк показала фігуру після пологів

Телезірка опублікувала кілька сториз, у яких постала у короткій кремовій сорочці з мереживом. У кімнаті також видно сповивальний столик і великого плюшевого зайця. На одному з фото Леся дозволила підписникам оцінити свій зовнішній вигляд. Варто сказати, що виглядає вона чудово.

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– Я і мій післяпологовий живіт, – підписала знімок знаменитість.

Крім того, Леся зізналася у трьох речах, які її найбільше лякали під час вагітності.

– Тіктоки вагітних жінок і всього, що пов’язано з вагітністю. Джинси з гумкою для вагітних. Раз на місяць дзвонила мама Кет і казала, що в мене от-от розпухне ніс. Вага, розтяжки, токсикоз, варикоз – все, що там далі з закінченням на “оз” і на “ой”, мене не лякало. Алілуя! Тому цього і нема, – розповіла телеведуча.

Нагадаємо, 20 червня Леся Нікітюк повідомила, що народила сина. Зі столичного пологового будинку №1 її забирав наречений та батько хлопчика – військовий Дмитро Бабчук.

Про роман пари стало відомо в жовтні 2024 року. У січні 2025-го Нікітюк і Бабчук оголосили про заручини.

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