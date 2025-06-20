Леся Нікітюк народила сина: перші фото малюка

Телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. Радісну новину зірка повідомила у соцмережах.

Леся Нікітюк народила первістка

На своїй сторінці в Instagram Нікітюк опублікувала низку фото біля столичного пологового будинку №1. Щасливу молоду маму звідти забрав не менш щасливий молодий батько – військовий Дмитро Бабчук.

– Син, – лаконічно підписала світлини Леся.

Нагадаємо, що Нікітюк підтвердила свою вагітність лише кілька днів тому, продемонструвавши животик під час фотосесії.

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Підписники, серед яких чимало й зіркових, радіють за малюка та батьків. Дехто жартує, що завтра Леся покаже фото, як син йде до школи, натякаючи на те, як довго ведуча приховувала особисті подробиці.

Лесюня! Яке щастя! Вітання вашій сімʼї, – прокоментувала співачка Надя Дорофєєва.

Що? Наша родина щиро вітає вас, – написали фотографи Ліберови.

Вітаю! Багато молока, тихих ночей, без кольок і газиків! Кайфуй, Лесюню! Перший рік найсолодший, – проанонсувала акторка Анна Саліванчук, що сама не так давно вдруге стала мамою.

Вітаю! Хай буде найщасливішим, – додала фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.

Найкраще, що може в житті відбутися! Леся, вітаємо! Щастя синочку! – побажав ведучий Юрій Горбунов.

А-а-а-а! Неймовірна! Як круто! Вітаю вашу родину, – пораділа за новоспечених батьків співачка Джамала.

Про стосунки Лесі Нікітюк та Дмитра Бабчука стало відомо в жовтні 2024 року, коли ведуча вперше підтвердила роман з військовим.

У січні 2025 року пара оголосила про заручини. У березні Нікітюк зізналася, що мріє про велике українське весілля, однак через службу Дмитра в ЗСУ вони вирішили відкласти урочистості на невизначений термін.

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