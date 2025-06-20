Леся Нікітюк народила сина: перші фото малюка
Телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. Радісну новину зірка повідомила у соцмережах.
Леся Нікітюк народила первістка
На своїй сторінці в Instagram Нікітюк опублікувала низку фото біля столичного пологового будинку №1. Щасливу молоду маму звідти забрав не менш щасливий молодий батько – військовий Дмитро Бабчук.
– Син, – лаконічно підписала світлини Леся.
Нагадаємо, що Нікітюк підтвердила свою вагітність лише кілька днів тому, продемонструвавши животик під час фотосесії.
Реакція мережі на народження сина у Нікітюк
Підписники, серед яких чимало й зіркових, радіють за малюка та батьків. Дехто жартує, що завтра Леся покаже фото, як син йде до школи, натякаючи на те, як довго ведуча приховувала особисті подробиці.
- Лесюня! Яке щастя! Вітання вашій сімʼї, – прокоментувала співачка Надя Дорофєєва.
- Що? Наша родина щиро вітає вас, – написали фотографи Ліберови.
- Вітаю! Багато молока, тихих ночей, без кольок і газиків! Кайфуй, Лесюню! Перший рік найсолодший, – проанонсувала акторка Анна Саліванчук, що сама не так давно вдруге стала мамою.
- Вітаю! Хай буде найщасливішим, – додала фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.
- Найкраще, що може в житті відбутися! Леся, вітаємо! Щастя синочку! – побажав ведучий Юрій Горбунов.
- А-а-а-а! Неймовірна! Як круто! Вітаю вашу родину, – пораділа за новоспечених батьків співачка Джамала.
Про стосунки Лесі Нікітюк та Дмитра Бабчука стало відомо в жовтні 2024 року, коли ведуча вперше підтвердила роман з військовим.
У січні 2025 року пара оголосила про заручини. У березні Нікітюк зізналася, що мріє про велике українське весілля, однак через службу Дмитра в ЗСУ вони вирішили відкласти урочистості на невизначений термін.