Игра в кальмара 3 сезон уже на Netflix: финал смертельных соревнований

Сегодня, 27 июня, на Netflix вышел долгожданный 3 сезон сериала Игра в кальмара. Это финальная часть истории главного героя Сон Ги Хуна, которая обещает стать самой напряженной и эмоциональной из всех.

Игра в кальмара 3 сезон – сколько серий и где смотреть

Всего в третьем сезоне Игры в кальмара шесть эпизодов. Все они уже доступны для просмотра на Netflix. Так что зрители наконец-то узнают, как завершится история игрока № 456.

Сейчас смотрят

События в третьем сезоне начинаются сразу после трагического финала второго. Сон Ги Хун переживает смерть своего близкого друга Чонбе, провал попытки восстания и собственное падение духом. Но игра не останавливается, и Ги Хуну придется снова вернуться на арену и столкнуться с новыми испытаниями.

– В третьем сезоне мы увидим трансформацию главного героя – его путь через страдания к новому пониманию себя. Это история о внутренней силе и выборе жить, несмотря ни на что, – отметил режиссер Хван Дон Хек.

Сюжет также охватывает линии других персонажей: загадочного Лидера, который снова встречает VIP-гостей, а его брат Хван Джун Хо продолжает исследование таинственного острова.

Исполнитель главной роли Ли Чон Че рассказал, что во время съемок ему пришлось глубоко вжиться в образ.

– Я думал о вине Ги Хуна, о том, как много людей погибло – особенно его друг. Но одна сцена в третьем сезоне все меняет. Она очень трогательная и говорит много о том, как важно не сдаваться, – приоткрыл подробности Игры в кальмара 3 сезон актер.

Источник : Netflix

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.