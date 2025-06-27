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Гра в кальмара 3 сезон уже на Netflix: фінал смертельних змагань

Гра в кальмара 3 сезон
Фото: Netflix

Сьогодні, 27 червня, на Netflix вийшов довгоочікуваний 3 сезон серіалу Гра в кальмара. Це фінальна частина історії головного героя Сон Гі Хуна, яка обіцяє стати найбільш напруженою та емоційною з усіх.

Гра в кальмара 3 сезон – скільки серій і де дивитися

Усього в третьому сезоні Гри в кальмара шість епізодів. Усі вони вже доступні для перегляду на Netflix. Тож глядачі нарешті  дізнаються, як завершиться історія гравця № 456.

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Події у третьому сезоні починаються одразу після трагічної розв’язки другого. Сон Гі Хун переживає смерть свого близького друга Чонбе, провал спроби повстання та власне падіння духом. Але гра не зупиняється, і Гі Хуну доведеться знову повернутися на арену й зіткнутися з новими випробуваннями.

– У третьому сезоні ми побачимо трансформацію головного героя – його шлях через страждання до нового розуміння себе. Це історія про внутрішню силу і вибір жити, незважаючи ні на що, – зазначив режисер Хван Дон Хьок.

Сюжет також охоплює лінії інших персонажів: загадкового Лідера, що знову зустрічає ВІП-гостей, а його брат Хван Джун Хо продовжує дослідження таємничого острова.

Виконавець головної ролі Лі Чон Че розповів, що під час зйомок йому довелося глибоко вжитися в образ.

– Я думав про провину Гі Хуна, про те, як багато людей загинуло – особливо його друг. Але одна сцена в третьому сезоні все змінює. Вона дуже зворушлива і каже багато про те, як важливо не здаватися, – привідкрив подробиці Гри в кальмара 3 сезон актор.

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Джерело: Netflix

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