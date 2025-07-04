Как фильм ужасов: эмоции звезд после атаки на Киев 4 июля

В ночь на 4 июля украинцы пережили одну из самых страшных и масштабных российских атак.

Главной мишенью оккупантов стал Киев. Повреждения зафиксированы в пяти районах столицы, в результате атаки ранены по меньшей мере 23 человека.

Украинские звезды уже отреагировали на массированную атаку на Киев, выразив свои ярость и боль. Надя Дорофеева, Kola и Маша Ефросинина показали, как прятались во время обстрела в укрытии, Анатолий Анатолич опубликовал кадры задымленной столицы, а Алина Шаманская поделилась своими эмоциями, признавшись, что после таких ночей просто опускаются руки.

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Атака на Киев 4 июля: реакция звезд

Надя Дорофеева во время массированной российской атаки на Киев спустилась в укрытие. Певица отметила, что для украинцев это “уже привычный ночной пейзаж”.

Телеведущая Маша Ефросинина вместе с сыном Александром пряталась от российских дронов и ракет в метро.

Kola публично поблагодарила тех, кто поставил кровати в укрытии возле ее дома.

— А еще здесь очень много собак, я очень из-за этого радуюсь. А что еще остается… Берегите себя. Проклятые террористы, — написала певица.

Алина Шаманская сняла вид из своего окна — на видео можно увидеть, что в результате пожаров весь Киев в дыму.

К слову, жителей столицы предупредили об ухудшении качества воздуха. Киевлянам советуют по возможности не находиться на открытом воздухе, не проветривать помещения и пить достаточно воды.

— Дышать невозможно. Не видно моей Родины-Матери, как видно всегда. Это просто картина из фильма ужасов. Просто черный дым, гарь. Наши птицы, наши деревья, наша экология, наше здоровье, здоровье детей. Я не знаю, что будет дальше. Честно, в такие моменты прям опускаются руки, — призналась блогер.

Анатолий Анатолич поделился кадрами задымленного Киева, которые были сделаны в 05:30 утра.

— Надеюсь, вы в безопасности. Быть вместе, быть со своими близкими и держаться своих людей, — написал ведущий.

Актриса Ольга Сумская показала последствия российской атаки на Киев, назвав ночь 4 июля “адом”.

Ведущий Тимур Мирошниченко призвал украинцев держаться, как бы тяжело сейчас не было.

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