2000 метров до Андреевки: вышел трейлер фильма Мстислава Чернова

В сети появился трейлер фильма оскароносного режиссера Мстислава Чернова 2000 метров до Андреевки. В украинский прокат документальная лента выйдет 28 августа.

2000 метров до Андреевки — трейлер

Новый фильм Мстислава Чернова посвящен украинскому контрнаступлению в Донецкой области осенью 2023 года.

Основной ареной ожесточенных боев стал небольшой населенный пункт Андреевка, расположенный всего в 10 километрах от Бахмута.

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— Третью отдельную штурмовую бригаду от освобождения села Андреевка отделяют всего два километра лесополосы. Но она усеяна минами и кое-где здесь окопался враг. Бойцы, которые когда-то были обычными гражданскими, преодолевают этот путь, тяжело борясь каждый метр территории, чтобы вернуть Украине ее земли, — говорится в описании к фильму.

Режиссером и оператором 2000 метров до Андреевки стал Мстислав Чернов, обладатель Оскара, BAFTA и Пулитцеровской премии за ленту 20 дней в Мариуполе.

Над созданием картины он работал вместе с оператором Александром Бабенко. Музыку к фильму написал Сэм Слейтер, обладатель двух премий Грэмми, который работал над сериалом Чернобыль и фильмом Джокер.

Мировая премьера 2000 метров до Андреевки состоялась на кинофестивале Сандэнс в США в январе 2025 года, где Чернов получил награду за лучшую режиссерскую работу в программе Мировая документалистика.

В Украине фильм впервые увидели зрители фестиваля Docudays UA. Лента получила три награды: главный приз Docu/Мир, награду Rights Now! и Приз зрительских симпатий.

Фото: скриншот из трейлера

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