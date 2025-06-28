Скорость – это еще не все: рецензия на F1 Фильм с Брэдом Питтом

На большие экраны в Украине вышла лента F1: Фильм от режиссера Джозефа Косински, который ранее снял Топ Ган: Мэверик. А среди продюсеров картины люди, которые знают все тонкости королевских гонок, — гонщик Ferarri Льюис Хэмилтон и руководитель команды Mercedes Тото Вольфф.

F1: Фильм — это качественная лента, которая моментами переносит в настоящие переживания за любимых гонщиков во время этапов Формулы-1. Допустим, на моменте, когда герои обгоняют Хэмилтона или Ферстаппена — вы интуитивно можете болеть за Льюиса или Макса.

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В то же время, она напоминает старомодный блокбастер высокого уровня, с великолепными мизансценами и слегка трогательной историей о саморазвитии.

После выхода документального сериала Формула 1. Драйв выживания от Netflix считается , что он повлиял на резкий рост аудитории королевских гонок. Документалка также поспособствовала “омоложению” зрителей гонок — средний возраст которых снизился с 44 до 32 лет.

Поэтому не исключено, что фильм Косински, спродюсированный непосредственными участники Формулы-1, является еще одним качественным маркетинговым шагом, чтобы завоевать новых поклонников и заинтересовать “старожилов”.

Сюжет F1: Фильм

Сюжет F1: Фильм разворачивается вокруг главного героя Сонни Гейса в исполнении 61-летнего Брэда Пита. Он — бывшая молодая звезда Формулы-1, которая боролась за место на пьедестале с легендой гонок Айртоном Сенной и именно после противостояния с ним его карьера оборвалась в 1990-х в результате жуткой аварии.

В течение 30 лет Сонни живет тихой кочевой жизнью водителя, который ищет подработки. В частности, в начале фильма он участвует в 24 часа Дайтоны. Однако однажды судьба возвращает его в Формулу-1. Бывший напарник Сонни по команде Рубен Сервантес, которого сыграл Хавьер Бардем, теперь является владельцем команды APXGP.

Эта конюшня — полнейший аутсайдер и за три сезона не получила ни одного очка в Формуле-1. Фанаты гонок могут провести параллель с Caterham F1 Team, которая на протяжении трех сезонов 2012-2014 заканчивала чемпионат без очков. Но та команда пробыла еще один год в Ф-1 и завершила свое существование из-за банкротства, поэтому возвращаемся к сюжету.

Итак, Рубен убеждает Сонни вернуться на автодром в роли напарника восходящей звезды Джошуа Пирса, которого сыграл британский актер Дамсон Идрис.

Сервантес идет на такой шаг от отчаяния, пытаясь сохранить команду, ведь из-за плохих результатов и проблемного болида получает отказ за отказом от гонщиков. Плюс он на грани того, что его могут отстранить от должности из-за неудовлетворительных результатов.

В один момент Рубен говорит Сонни, что в свое время этапы Формулы-1 выигрывали гонщики, которым было за 50. И это действительно так. В 1950-х был некий Луиджи Фаджоли — итальянский гонщик, который выигрывал этап гонки в 53-летнем возрасте на Гран-при Франции в Реймсе.

За девять этапов до конца сезона Сонни присоединяется к команде и сталкивается со стереотипами молодого напарника. Это сразу перерастает в противостояние между ними — результата, который точно не ожидал Сервантес, когда приглашал Сонни в команду.

В фильме также снялись Кэрри Кондон (Банши Иншерина) в роли Кейт, технического директора команды, ответственной за дизайн и настройку автомобиля, Тобиас Мензис (Корона, Игра престолов) в роли Питера Баннинга, который входит в совет директоров APXGP, и Ким Бодня (Ведьмак) в роли Каспара Смолински, директора их команды.

А еще есть множество эпизодов реальных гонщиков Формулы-1 (Макса Ферстаппена, Фернандо Алонсо, Льюиса Хэмилтона, Шарля Леклера, Ландо Норриса, Карлоса Сайнса) и руководителей их команд. И пса Хэмилтона — английского бульдога Роско — фанаты точно оценят.

Рецензия на F1: Фильм

F1: Фильм является действительно редким явлением в мировом кинематографе 2025 года без очевидных провалов в актерском плане, режиссуре, сценографии или операторской работе. Это работа очень высокого уровня, которая теоретически может претендовать на технические номинации Американской киноакадемии, которая вручает Оскары.

С первых минут и до конца 2,5 часа картины проходят на одном дыхании. А для фанатов Формулы-1, когда этап может длиться более 2-3 часов из-за погоды или красных флагов на трассе, и подавно это не будет долго.

Фильмы об автогонках всегда являются определенным вызовом, ведь в них создатели пытаются создать увлекательное кино из спорта. Впрочем оператору картины Клаудио Миранди удалось сделать так, что у зрителя моментами может возникать ощущение, будто он находится в болиде с героями.

Во время съемок Питт и другие актеры ездили на модифицированных болидах, поэтому это нивелирует эффект компьютерной графики. Также часть сцен была заснята во время реальных этапе Формулы-1.

Следует отметить и композитора ленты — Ганса Циммера, чья партитура выдержана и эмоционально точна. Но с субъективной точки зрения, она не запоминается так, как музыка Gener8ion для Афины Ромена Гавраса или Людвига Йоранссона для Оппенгеймера. Зато фильм имеет мощный саундтрек-лист.

Картину F1: Фильм трудно назвать раскрывающей “кухню” Формулы-1, но она частично рассказывает о команде: механиках, пит-бригаде, инженерах и тому подобное. Иными словами тех, кого редко освещают в подобных историях. Лента четко фиксирует, что ни одна гонка не выигрывается самостоятельно и что это командная работа.

Хотя фильм не открывает что-то новое, однако в нем логично выстроена структура и сюжет. Некоторые моменты можно предсказать, есть даже такие, которые воспринимаются шаблонно. Но это работает. Косински удалось сделать картину динамичной благодаря, в частности, актерскому составу.

Адреналин — это то, чем полон F1: Фильм на все 100%. Эта лента напоминает гонку в Абу-Даби 2021 года, когда Ферстаппен драматично выиграл чемпионство у Хэмилтона. А еще это мощное напоминание, что скорость в Формуле-1, как и в жизни, — это не все. Инстинкты и сердце — вот, что действительно движет чемпионами.

К счастью, это не Форсаж во всех его аспектах. Здесь действуют законы физики, логики и скорость не является фоном для понтов, а смыслом жизни. Это не история для спинофов, а спортивная драма, которая заслуживает внимания. И на нее можно брать детей — в ней отсутствуют эротические сцены и тому подобное.

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