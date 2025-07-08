Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров всех времен

После успешного проката фильма Мир Юрского периода: Возрождение Скарлетт Йоханссон возглавила список самых кассовых актеров Голливуда всех времен. Общая прибыль фильмов, в которых она снималась, достигла $14,8 млрд.

Скарлетт Йоханссон – самая кассовая звезда Голливуда

Йоханссон обошла таких звезд, как Роберт Дауни-младший, Сэмюэл Л. Джексон и Зои Салдана. Примечательно, что для достижения этого результата актрисе понадобилось всего 36 фильмов, тогда как, например, Джексон сыграл в 71 ленте.

Основной вклад в рекорд внесли ее роли в киновселенной Marvel, в частности образ Черной Вдовы, а также новая роль в фильме о динозаврах.

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Самые кассовые фильмы с Йоханссон, по данным The-Numbers:

Мстители: Финал – $2,7 млрд

Мстители: Война бесконечности – $2 млрд

Мстители – $1,5 млрд

Мстители: Эра Альтрона – $1,4 млрд

Первый мститель: Противостояние – $1,1 млрд

Книга джунглей – $951 млн

Первый мститель: Другая война – $714 млн

Зверопой – $631 млн

Железный человек 2 – $621 млн

Люси – $457 млн

Новинка Мир юрского периода: Возрождение стартовала с кассовыми сборами $318 млн, став фильмом, который позволил Йоханссон выйти на первое место. Ожидается, что эта лента со временем сможет заработать более миллиарда долларов.

Интересно, что ее сольный фильм Черная вдова собрал всего $379 млн, что объясняется ограничениями из-за пандемии. Однако каждый проект с участием Скарлетт Йоханссон учитывается в общем подсчете, и, как “ветеран” киновселенной Marvel, она успела сняться во многих кассовых блокбастерах.

Какие актрисы заняли места в рейтинге

Среди женщин в первой двадцатке кассовых актеров кроме Йоханссон фигурируют только Зои Салдана – на 4-м месте и Эмма Уотсон – на 16-м.

Сейчас персонаж Йоханссон в супергеройской франшизе мертв, и нет никаких официальных планов по ее возвращению. Между тем другие актеры Marvel, такие как Джексон и Дауни-младший, еще появятся в новых фильмах.

Салдана, хотя и завершила участие в Marvel, продолжит сниматься в Аватаре. Успех Мир юрского периода: Возрождение может открыть перед Йоханссон путь к новой франшизе, поэтому борьба за титул продолжается.

Источник : Forbes

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