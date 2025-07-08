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Скарлетт Йоганссон очолила рейтинг найкасовіших акторів усіх часів

Скарлетт Йоганссон
Фото: Depositphotos

Після успішного прокату фільму Світ Юрського періоду: Відродження Скарлетт Йоганссон очолила список найкасовіших акторів Голлівуду всіх часів. Загальний прибуток стрічок, у яких вона знімалася, сягнув $14,8 млрд.

Скарлетт Йоганссон – найкасовіша зірка Голлівуду

Йоганссон обійшла таких зірок, як Роберт Дауні-молодший, Семюел Л. Джексон та Зої Салдана. Примітно, що для досягнення цього результату акторці знадобилося лише 36 фільмів, тоді як, наприклад, Джексон зіграв у 71 стрічці.

Основний внесок у рекорд зробили її ролі в кіновсесвіті Marvel, зокрема образ Чорної Вдови, а також нова роль у фільмі про динозаврів.

Зараз дивляться

Найкасовіші фільми з Йоганссон за даними The-Numbers:

  • Месники: Завершення – $2,7 млрд
  • Месники: Війна нескінченності – $2 млрд
  • Месники – $1,5 млрд
  • Месники: Ера Альтрона – $1,4 млрд
  • Перший месник: Протистояння – $1,1 млрд
  • Книга джунглів – $951 млн
  • Перший месник: Друга війна – $714 млн
  • Співай! – $631 млн
  • Залізна людина 2 – $621 млн
  • Люсі – $457 млн

Новинка Світ юрського періоду: Відродження стартувала із касовими зборами $318 млн, ставши фільмом, який дозволив Йоганссон вийти на перше місце. Очікується, що ця стрічка з часом зможе заробити понад мільярд доларів.

Цікаво, що її сольний фільм Чорна вдова зібрав лише $379 млн, що пояснюється обмеженнями через пандемію. Проте кожен проєкт за участі Скарлетт Йоганссон враховується у загальному підрахунку, і, як “ветеранка” кіновсесвіту Marvel, вона встигла знятися в багатьох касових блокбастерах.

Які акторки посіли місця в рейтингу

Серед жінок у першій двадцятці касових акторів окрім Йоганссон фігурують лише Зої Салдана – на 4-му місці та Емма Вотсон – на 16-му.

Наразі персонаж Йоганссон у супергеройській франшизі мертвий, і немає жодних офіційних планів щодо її повернення. Тим часом інші актори Marvel, як-от Джексон і Дауні-молодший, ще з’являться в нових фільмах.

Салдана, хоч і завершила участь у Marvel, продовжить зніматися в Аватарі. Успіх Світ юрського періоду: Відродження може відкрити перед Йоганссон шлях до нової франшизи, тож боротьба за титул триває.

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Джерело: Forbes

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