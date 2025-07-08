Скарлетт Йоганссон очолила рейтинг найкасовіших акторів усіх часів
Після успішного прокату фільму Світ Юрського періоду: Відродження Скарлетт Йоганссон очолила список найкасовіших акторів Голлівуду всіх часів. Загальний прибуток стрічок, у яких вона знімалася, сягнув $14,8 млрд.
Скарлетт Йоганссон – найкасовіша зірка Голлівуду
Йоганссон обійшла таких зірок, як Роберт Дауні-молодший, Семюел Л. Джексон та Зої Салдана. Примітно, що для досягнення цього результату акторці знадобилося лише 36 фільмів, тоді як, наприклад, Джексон зіграв у 71 стрічці.
Основний внесок у рекорд зробили її ролі в кіновсесвіті Marvel, зокрема образ Чорної Вдови, а також нова роль у фільмі про динозаврів.
Найкасовіші фільми з Йоганссон за даними The-Numbers:
- Месники: Завершення – $2,7 млрд
- Месники: Війна нескінченності – $2 млрд
- Месники – $1,5 млрд
- Месники: Ера Альтрона – $1,4 млрд
- Перший месник: Протистояння – $1,1 млрд
- Книга джунглів – $951 млн
- Перший месник: Друга війна – $714 млн
- Співай! – $631 млн
- Залізна людина 2 – $621 млн
- Люсі – $457 млн
Новинка Світ юрського періоду: Відродження стартувала із касовими зборами $318 млн, ставши фільмом, який дозволив Йоганссон вийти на перше місце. Очікується, що ця стрічка з часом зможе заробити понад мільярд доларів.
Цікаво, що її сольний фільм Чорна вдова зібрав лише $379 млн, що пояснюється обмеженнями через пандемію. Проте кожен проєкт за участі Скарлетт Йоганссон враховується у загальному підрахунку, і, як “ветеранка” кіновсесвіту Marvel, вона встигла знятися в багатьох касових блокбастерах.
Які акторки посіли місця в рейтингу
Серед жінок у першій двадцятці касових акторів окрім Йоганссон фігурують лише Зої Салдана – на 4-му місці та Емма Вотсон – на 16-му.
Наразі персонаж Йоганссон у супергеройській франшизі мертвий, і немає жодних офіційних планів щодо її повернення. Тим часом інші актори Marvel, як-от Джексон і Дауні-молодший, ще з’являться в нових фільмах.
Салдана, хоч і завершила участь у Marvel, продовжить зніматися в Аватарі. Успіх Світ юрського періоду: Відродження може відкрити перед Йоганссон шлях до нової франшизи, тож боротьба за титул триває.