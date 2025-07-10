Мне все можно: Елена Кравец объяснила, как худеет без жестких ограничений

Актриса и ведущая Елена Кравец поделилась, как ей удалось похудеть и изменить свое отношение к питанию.

Откровенно о своем опыте она рассказала в программе Ранок у великому місті на ICTV2 в рубрике 55 за 5 с Алиной Шаманской.

На сколько и как похудела Елена Кравец

Во время разговора Шаманская заметила, что Кравец выглядит хорошо и стройно, спросив, сколько килограммов она сбросила. Актриса честно ответила – девять.

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Елена Кравец призналась, что у нее есть диетолог, который контролирует ее рацион, и она придерживается принципов дофаминового питания.

– Мне можно все. Я ем все – просто знаю, когда, что и сколько, – пояснила артистка.

Поэтому в вкусностях Елена себе не отказывает, но компенсирует их чем-то легким. Например, порцию ленивых вареников со сметаной и вареньем она заедает зеленым яблоком, а суп – огурцом.

– Раньше я всегда хотела есть. Всегда. Она (диетолог – Ред.) потом сказала: “Тебе нужно либо выровнять гормональную систему, либо пойти со мной, либо влюбиться”. И вот я с ней шла-шла, потом начала выравнивать систему. Ну, а потом… да, – загадочно завершила историю своего похудения Кравец.

К слову, певица Джамала также не загоняет себя в жесткие рамки диет. Артистка, которая год назад родила третьего сына, поделилась, что старается есть все, хоть и считает калории. Еще звезда занимается спортом для поддержания собственной формы.

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