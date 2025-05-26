Стараюся їсти все, що хочу: Джамала розповіла, як схудла після третіх пологів

Джамала розповіла, як їй вдалося повернутися до форми через рік після народження третього сина. Під час вагітності співачка набрала 20 кілограмів.

Джамала про схуднення після пологів

Артистка каже, що скинути вагу їй допоміг комплексний підхід – вона займається спортом та стежить за харчуванням. Однак Джамала не заганяє себе в рамки. Хоч співачка й рахує калорії, вона намагається їсти все, що хоче.

– Після вагітності за рік ти відновлюєшся, ну от прям як нова. Я ще не повернулася остаточно до своєї форми, але дійсно рахую калорії. При цьому стараюся їсти все, що хочу. І спорт – йога, пілатес був. На початку – дихання, бо треба було все це пропрацьовувати з діастазом і всіма такими штуками, – розповіла Джамала.

Артистка додала, що спокійно ставиться до змін у зовнішності піс час вагітності. Вона радить іншим жінкам не перейматися через набір ваги, адже все зайве можна скинути.

Зараз дивляться

– Насправді я дуже рада, що це в мене так – без кіпішу. Тому що реально іноді жінки ну просто заганяються. Вони навіть не хочуть чути про дітей тільки через те, що погладшають. Це фігня. Не слухайте нікого. Ну погладшала – схудла. Все, – сказала зірка.

Нещодавно Джамала вперше розповіла про хворобу мами. Також артистка пригадала, що після її перемоги на Євробаченні 2016, окупанти почали чинити дуже великий тиск на її рідних в Криму.

Джерело : Люкс ФМ

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