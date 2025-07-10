Мені можна все: Олена Кравець пояснила, як худне без жорстких обмежень

Акторка та ведуча Олена Кравець поділилася, як їй вдалося схуднути й змінити своє ставлення до харчування.

Відверто про свій досвід вона розповіла у програмі Ранок у великому місті на ICTV2 в рубриці 55 за 5 з Аліною Шаманською.

На скільки та як схудла Олена Кравець

Під час розмови Шаманська зауважила, що Кравець має гарний та стрункий вигляд, запитавши, скільки кілограмів вона скинула. Акторка чесно відповіла – дев’ять.

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Олена Кравець зізналася, що має дієтологиню, яка контролює її раціон, та дотримується принципів дофамінового харчування.

– Мені можна все. Я їм все – просто знаю коли, що і скільки, – пояснила артистка.

Тож у смаколиках Олена собі не відмовляє, але компенсує їх чимось легким. Наприклад, порцію лінивих вареників зі сметаною і варенням вона заїдає зеленим яблуком, а суп – огірком.

– Я раніше завжди хотіла їсти. Завжди. Вона (дієтологиня – Ред.) потім сказала: “Тобі потрібно або вирівняти гормональну систему, або піти зі мною, або закохатися”. І от я з нею йшла-йшла, потім почала вирівнювати систему. Ну, і потім… так, – загадково завершила історію свого схуднення Кравець.

До слова, співачка Джамала також не заганяє себе у жорсткі рамки дієт. Артистка, яка рік тому народила третього сина, поділилася, що намагається їсти усе, хоч і рахує калорії. Ще зірка займається спортом для підтримання власної форми.

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