Еще одна украинка в Грэмме: Дорофеева присоединилась к Академии звукозаписи

Украинская певица Надя Дорофеева присоединилась к рядам членов Американской академии звукозаписи.

Именно эта организация ежегодно присуждает престижную музыкальную премию Грэмми.

Надя Дорофеева – член Академии звукозаписи Грэмми

О своем новом статусе артистка сообщила на своей странице в Instagram. Она призналась, что теперь может все рассказать “официально”.

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– Говорят, в непростые моменты жизни случаются знаковые события. Сегодняшний день у меня начался с больницы, а потом пришло письмо с такой новостью, – поделилась Надя.

По словам певицы, для нее это не столько личное достижение, сколько возможность представлять украинскую культуру на мировом уровне. Как член академии, она сможет голосовать за номинантов премии Грэмми, а также участвовать в международных проектах, которые формируют будущее музыкальной индустрии.

Ежегодное обновление состава Академии звукозаписи

Приглашение Дорофеевой в академию стало частью ежегодного обновления состава Grammy Recording Academy. В 2025 году организация отправила почти 3600 приглашений музыкантам, продюсерам, композиторам и звукоинженерам со всего мира.

– Для современных музыкантов членство в Грэмми открывает исключительные возможности. Это доступ к сообществу, которое формирует музыку, профессиональный рост, обмен опытом и участие в изменении индустрии, – подчеркнул гендиректор Академии Харви Мейсон-младший.

Ранее певица Джамала также сообщила, что стала академиком Грэмми. В предыдущие годы в состав членов организации вступали украинские артистки Jerry Heil (2024), Тина Кароль (2023) и Асия Ахат (2021). Все они получили право голоса и смогли подать свои работы на рассмотрение премии.

Принять приглашение на членство нужно до 31 июля. Это позволит присоединиться к процессу выдвижения кандидатур на 68-ю церемонию вручения Grammy Awards, которая традиционно пройдет в США в 2026 году.

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