Джамала стала академіком Греммі: Можливість бути голосом української музики
Українська співачка Джамала офіційно стала членкинею Американської академії звукозапису – організації, яка щороку присуджує престижну музичну премію Греммі.
Зірка увійшла до складу нової групи музичних професіоналів, яких академія запросила приєднатися до спільноти у 2025 році.
Джамала увійшла до складу академіків Греммі
Новину артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що також впливатиме на вибір лауреатів премії.
– Я – Греммі академік. Це означає, що відтепер я маю право голосу у найпрестижнішій музичній премії світу Grammy Awards, – уточнила Джамала.
За словами співачки, цей статус – не просто формальність, а визнання її професійної ваги й новий рівень міжнародної взаємодії.
– Це – доступ до спільноти, яка визначає не тільки популярність, а і якість. Це – можливість формувати історію сучасної музики. Звучить голосно, але це факт. І особливо – це можливість бути голосом української музики там, де її досі замало, – додала артистка.
Джамала переконана, що українська музика має звучати на найвідоміших сценах, у найпрестижніших залах і бути присутньою в розмовах, які формують майбутнє музичної індустрії.
Нагадаємо, у 2024 році членкинею Академії звукозапису Греммі також стала інша українська співачка – Jerry Heil. Вона зазначала, що цей статус відкриває доступ до подачі власних треків на розгляд премії та дає змогу впливати на глобальну музичну індустрію.