Джамала стала академіком Греммі: Можливість бути голосом української музики

Українська співачка Джамала офіційно стала членкинею Американської академії звукозапису – організації, яка щороку присуджує престижну музичну премію Греммі.

Зірка увійшла до складу нової групи музичних професіоналів, яких академія запросила приєднатися до спільноти у 2025 році.

Джамала увійшла до складу академіків Греммі

Новину артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що також впливатиме на вибір лауреатів премії.

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– Я – Греммі академік. Це означає, що відтепер я маю право голосу у найпрестижнішій музичній премії світу Grammy Awards, – уточнила Джамала.

За словами співачки, цей статус – не просто формальність, а визнання її професійної ваги й новий рівень міжнародної взаємодії.

– Це – доступ до спільноти, яка визначає не тільки популярність, а і якість. Це – можливість формувати історію сучасної музики. Звучить голосно, але це факт. І особливо – це можливість бути голосом української музики там, де її досі замало, – додала артистка.

Джамала переконана, що українська музика має звучати на найвідоміших сценах, у найпрестижніших залах і бути присутньою в розмовах, які формують майбутнє музичної індустрії.

Нагадаємо, у 2024 році членкинею Академії звукозапису Греммі також стала інша українська співачка – Jerry Heil. Вона зазначала, що цей статус відкриває доступ до подачі власних треків на розгляд премії та дає змогу впливати на глобальну музичну індустрію.

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