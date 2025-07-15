Ще одна українка у Греммі: Дорофєєва долучилася до Академії звукозапису

Українська співачка Надя Дорофєєва приєдналася до лав членів Американської академії звукозапису.

Саме ця організація щороку присуджує престижну музичну премію Греммі.

Надя Дорофєєва – членкиня Академії звукозапису Греммі

Про свій новий статус артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Вона зізналася, що тепер може все розповісти “офіційно”.

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– Кажуть, у непрості моменти життя трапляються знакові події. Сьогоднішній день у мене почався з лікарні, а потім надійшов лист із такою новиною, – поділилася Надя.

За словами співачки, для неї це не стільки про особисте досягнення, скільки про можливість представляти українську культуру на світовому рівні. Як членкиня академії, вона зможе голосувати за номінантів премії Греммі, а також брати участь у міжнародних проєктах, які формують майбутнє музичної індустрії.

Щорічне оновлення складу Академії звукозапису

Запрошення Дорофєєвої до академії стало частиною щорічного оновлення складу Grammy Recording Academy. У 2025 році організація надіслала майже 3600 запрошень музикантам, продюсерам, композиторам і звукоінженерам з усього світу.

– Для сучасних музикантів членство у Греммі відкриває виняткові можливості. Це доступ до спільноти, що формує музику, професійне зростання, обмін досвідом і участь у зміні індустрії, – підкреслив гендиректор Академії Гарві Мейсон-молодший.

Раніше співачка Джамала також повідомила, що стала академіком Греммі. У попередні роки до складу членів організації приєднувалися українські артистки Jerry Heil (2024), Тіна Кароль (2023) та Асія Ахат (2021). Всі вони отримали право голосу та змогли подати свої роботи на розгляд премії.

Прийняти запрошення на членство потрібно до 31 липня. Це дасть змогу долучитися до процесу висування кандидатур на 68-му церемонію вручення Grammy Awards, яка традиційно пройде в США у 2026 році.

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