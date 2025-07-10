Дорофеева и Позитив снова объединились: артисты выпустили совместный трек

Надя Дорофеева и Позитив, которые ранее выступали в составе группы Время и Стекло, снова объединились, чтобы порадовать поклонников долгожданным дуэтом. Артисты презентовали трек Смак-печаль, а также клип к нему.

Дуэт Дорофеевой и Позитива

Дуэтная работа артистов соединила в себе то, по чему скучали поклонники: узнаваемый вокал Дорофеевой и фирменный речитатив Позитива.

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Надя призналась, что сначала песню Смак-печаль должна была исполнять сольно, но когда уже был написан припев, звезда поняла, что кого-то не хватает.

— Я сразу почувствовала — прошло уже достаточно времени, чтобы нам с Лешей снова объединиться в творческом тандеме и подарить нашим поклонникам возможность увидеть нас вместе. Эта песня, название, текст — все очень подходит нам и нашему воссоединению. Этот релиз дарит позитивную грусть, — прокомментировала Дорофеева.

Позитив вспомнил, как ему позвонила Надя и предложила снова поработать вместе. Артисты встретились и сразу нырнули в работу над дуэтом.

— В этом процессе чувствовалось все: и профессионализм, и кайф, и свобода. Было абсолютное доверие. Это тот момент, когда годы опыта, которые каждый из нас прошел и совместно, и по отдельности, сходятся в одной точке — и дают что-то новое, живое и очень энергичное, — отметил Позитив.

Клип стал визуальным “мостиком” между прошлым и настоящим. В видеоработе, режиссером которой выступил Руслан Махов, есть ряд отсылок к творческой истории и стилю группы. Это так называемая игра на памяти фанов и одновременно новая глава музыкальной истории.

Презентацию песни Смак-печаль артисты объединили с благотворительным сбором на ИИ-управляемые турели Sky Sentinel, которые помогают украинским силам ПВО эффективнее выявлять и уничтожать воздушные угрозы. За сутки Дорофеева и Позитив собрали более 3 млн грн.

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