Вместе с весны: Григорий Бакланов впервые подтвердил новые отношения

Звезда сериала Поймать Кайдаша Григорий Бакланов впервые публично признался, что находится в новых отношениях. Также он раскрыл, как долго длится этот роман.

Григорий Бакланов о новых отношениях

Актер подтвердил, что снова влюблен и чувствует себя счастливым. Григорий отметил, что встречаться со своей девушкой он начал этой весной, хотя пара познакомилась раньше. Причем не в интернете, а в реальной жизни.

Однако Бакланов сразу подчеркнул, что не стремится афишировать свой роман и свою избранницу. Вместе с тем и прятаться от людей звезда не собирается.

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– Это уже сложно. Это просто зарываться и бояться вынырнуть где-то, ходить. Надо как-то жить нормальной жизнью, – прокомментировал Григорий в разговоре с журналисткой Мирославой Мандзюк.

Актер поделился, что после развода не исключает возможность создать новую семью. Правда, никаких конкретных планов не строит, а просто хочет быть рядом со “своим” человеком.

Напомним, что Григорий Бакланов десять лет был вместе с актрисой Анастасией Цимбалару. О разводе звездной пары стало известно весной 2024 года. Артист признался, что даже сомневался, следует ли уже сейчас погружаться в новые отношения.

– Мне казалось, что еще рано, еще не все, еще не насладился самостоятельной жизнью, – поделился актер.

К слову, с бывшей женой у Бакланова сохранились теплые дружеские отношения. Анастасия в конце прошлого года тоже попыталась отдаться новой любви, но роман не сложился из-за ее насыщенного жизненного графика и высокой загруженности.

Фото: скриншот из интервью

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