Разом з весни: Григорій Бакланов вперше підтвердив нові стосунки

Зірка серіалу Спіймати Кайдаша Григорій Бакланов вперше публічно зізнався, що перебуває у нових стосунках. Також він розкрив, як довго триває цей роман.

Григорій Бакланов про нові стосунки

Актор підтвердив, що знову закоханий та відчуває себе щасливим. Григорій зауважив, що зустрічатися зі своєю дівчиною він почав цієї весни, хоча познайомилася пара раніше. Причому не в інтернеті, а у реальному житті.

Проте, Бакланов одразу наголосив, що не прагне афішувати свій роман та свою обраницю. Разом із тим і ховатися від людей зірка не збирається.

Зараз дивляться

– Це вже складно. Це просто себе заривати та боятися виринути десь, ходити. Треба якось жити життя нормальне, – прокоментував Григорій в розмові з журналісткою Мирославою Мандзюк.

Актор поділився, що після розлучення не виключає можливість створити нову родину. Щоправда, ніяких конкретних планів не будує, а просто хоче бути поруч зі “своєю” людиною.

Нагадаємо, що Григорій Бакланов десять років був разом з акторкою Анастасією Цимбалару. Про розлучення зіркової пари стало відомо навесні 2024 року. Артист зізнався, що навіть вагався, чи слід вже зараз занурюватися в нові стосунки.

– Мені здавалося, що ще рано, ще не все, ще не насолодився самостійним життям, – поділився актор.

До слова, з ексдружиною у Бакланова збереглися теплі дружні стосунки. Анастасія наприкінці минулого року теж спробувала віддатися новому коханню, але роман не склався через її насичений життєвий графік і високу завантаженість.

Фото: скриншот з інтервʼю

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