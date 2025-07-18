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Роман Ясиновский подал заявку в силы ПВО, несмотря на бронь

Роман Ясіновський

Актер Роман Ясиновский, известный по фильму Киборги, сериалу Поймать Кайдаша и ряду других проектов, решил добровольно присоединиться к силам противовоздушной обороны.

Роман добавил, что имеет бронь от театра, но готов пойти служить, если ее не будет.

Роман Ясиновский о готовности пойти в ВСУ

Ясиновский уже подал заявку, и ее успели рассмотреть. Актер отметил, что встретился с командиром роты и ждет согласования от командования батальона.

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– Если согласуют, мы договоримся, когда я пойду учиться и буду работать в ПВО. Это бесплатно, на волонтерских началах, – уточнил Роман.

Актер призвал присоединиться к ПВО всех украинцев, кто имеет возможность помогать, включая тех, кто имеет бронь. Ведь нормально спать и так получается редко из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Роман Ясиновский о выезде за границу

Ясиновский подчеркнул, что хочет быть полезным Украине именно здесь и сейчас. Поэтому перед ним не стоит вопрос, возвращаться ли из зарубежных поездок. По его словам, он уже около 25 раз выезжал по делам, но каждый раз возвращался.

Роман откровенно заявил, что осуждает коллег, которые поступили иначе, в частности упомянув случай с актером Дмитрием Ярошенко, а также режиссером Стасом Жирковым.

Актер вспомнил, что в РФ в последний раз был еще до Революции Достоинства – в 2013 году. После этого он снимался с российскими актерами, однако, только в украинских проектах. Роман Ясиновский не скрывает, что осознание войны пришло к нему уже после полномасштабного вторжения.

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Фото: скриншот из интервью

Источник: Алина Доротюк

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