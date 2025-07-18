Роман Ясіновський подав заявку до сил ППО попри бронь

Актор Роман Ясіновський, відомий за фільмом Кіборги, серіалом Спіймати Кайдаша та низкою інших проєктів, вирішив добровільно долучитися до сил протиповітряної оборони.

Роман додав, що має бронь від театру, проте готовий піти служити, якщо її не стане.

Роман Ясіновський про готовність піти в ЗСУ

Ясіновський уже подав заявку і її встигли розглянути. Актор зазначив, що мав зустріч із командиром роти та чекає погодження від командування батальйону.

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– Якщо погодять, ми узгодимо, коли я піду навчатися і я буду працювати в ППО. Це безплатно, на волонтерських засадах, – уточнив Роман.

Актор закликав долучатися до ППО всіх українців, хто має змогу допомагати, включно з тими, хто має бронь. Адже нормально спати й так виходить рідко через постійні обстріли з боку російських окупантів.

Роман Ясіновський про виїзд за кордон

Ясіновський наголосив, що хоче бути корисним Україні саме тут і зараз. Тому перед ним не стоїть питання, чи повертатися з закордонних поїздок. За його словами, він вже близько 25 разів виїжджав у справах, але кожного разу повертався.

Роман відверто заявив, що засуджує колег, які вчинили інакше, згадавши, зокрема, про випадок з актором Дмитром Ярошенком, а також режисером Стасом Жирковим.

Актор згадав, що в РФ востаннє був ще до Революції Гідності – у 2013 році. Після цього він знімався з російськими акторами, проте, лише в українських проєктах. Роман Ясіновський не приховує, що усвідомлення війни прийшло до нього вже після повномасштабного вторгнення.

Фото: скриншот з інтервʼю

Джерело : Аліна Доротюк

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