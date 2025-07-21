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Певец Enleo показал пожар под окнами во время атаки на Киев

Enleo в епіцентрі вибухів в Києві

Enleo (настоящее имя — Никита Леонтьев) оказался в эпицентре взрывов во время российской комбинированной атаки на Киев 21 июля.

Исполнитель, который известен каверами Інша любов и Веди мене в храм, поделился жуткими кадрами пожара, который возник вследствие вражеских ударов.

Enleo в эпицентре взрывов в Киеве

В сториз в Instagram певец опубликовал короткое видео, как из его окна виднеется пламя. Пожар вспыхнул в нескольких метрах от дома Enleo.

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Больше подробностей исполнитель пока не рассказал. В подписи к видео он добавил нецензурное выражение, которое передает его эмоции от увиденного.

Enleo

Фото: Enleo/Instagram

Отметим, что ночью 21 июля Россия атаковала Киев дронами и ракетами. В Шевченковском районе вспыхнула многоэтажка, повреждения также зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Оболонском и Святошинском районах столицы.

В результате атаки один человек погиб, количество пострадавших возросло до восьми, среди них — 15-летняя девушка. У всех — множественные осколочные ранения и резаные раны.

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Фото: Enleo

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