Співак Enleo показав пожежу під вікнами під час атаки на Київ

Enleo (справжнє ім’я – Микита Леонтьєв) опинився в епіцентрі вибухів під час російської комбінованої атаки на Київ 21 липня.

Виконавець, відомий каверами Інша любов і Веди мене в храм, поділився моторошними кадрами пожежі, яка зайнялася внаслідок ворожих ударів.

Enleo в епіцентрі вибухів у Києві

У сториз в Instagram співак опублікував коротке відео, де з його вікна видніється полум’я. Пожежа спалахнула за кілька метрів від будинку Enleo.

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Більше подробиць виконавець поки не розповів. У підписі до відео він додав нецензурний вислів, який передає його емоції від побаченого.

Зазначимо, що вночі 21 липня Росія атакувала Київ дронами та ракетами. У Шевченківському районі спалахнула багатоповерхівка, пошкодження також зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському, Оболонському та Святошинському районах столиці.

Внаслідок атаки один чоловік загинув, кількість постраждалих зросла до восьми, серед них – 15-річна дівчина. У всіх – множинні осколкові поранення та різані рани.

Фото: Enleo

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