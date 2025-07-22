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3 мин.

С рыжими короткими волосами: Билык удивила фанатов фотографией

Ірина Білик
Фото: Ирина Билык

Ирина Билык удивила архивным фото, на котором поклонники ее едва узнали. В кадре артистка позирует совсем юной и с рыжими волосами.

Как Билык выглядела в юности

На личной странице в Instagram певица опубликовала архивный снимок и предложила подписчикам отгадать, в каком году он был сделан.

На фото Ирина изображена с короткостриженными волосами рыжего цвета. Рядом с ней позирует мужчина, личность которого она не рассекретила.

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В комментариях подписчики высказывают предположения относительно того, кто изображен на фото с Билык. Среди версий — Игорь Карнелюк, Александр Ягольник, Юрий Фалеса, Евгений Нищук, Тарас Чубай.

В то же время фаны признаются, что едва узнали Ирину, ведь с годами она очень изменились.

  • Я и Ирочку не узнала, тем более молодого человека.
  • Едва узнала Ирину Билык, простая невинная девушка.
  • Вообще как другой человек.
  • Вы — красавица, обожаю.
  • Какая вы классная! Я была на вашем концерте, когда вы были в этом стиле! Любила вас всегда.
  • Историческое фото. Старт человека-легенды с песнями нашей молодости. Спасибо, Ирина, за замечательные песни, которые навевают вкус и запах молодости, — пишут в комментариях.
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